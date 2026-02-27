Δεύτερη στην ΕΕ η Κύπρος σε εισροές μεταναστών το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ετήσιες εισροές μεταναστών σε αναλογία πληθυσμού κατατάσσεται η Κύπρος για το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο καταγράφηκαν 42 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους το 2024 (συνολικές εισροές, από χώρες εντός και εκτός ΕΕ), επίδοση που την τοποθετεί αμέσως μετά τη Μάλτα με 60 ανά 1.000 κατοίκους και πριν από το Λουξεμβούργο με 38 ανά 1.000.

Η εικόνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε επίπεδο ΕΕ, 4,2 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών μετανάστευσαν το 2024 σε κράτη-μέλη της Ένωσης. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει αιτούντες άσυλο ούτε άτομα από την Ουκρανία που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Παράλληλα, 1,5 εκατομμύριο άτομα μετακινήθηκαν εντός της ΕΕ, δηλαδή από ένα κράτος-μέλος σε άλλο.

Ο μέσος όρος για την ΕΕ όσον αφορά μετανάστες από χώρες εκτός Ένωσης διαμορφώθηκε σε 9,2 ανά 1.000 κατοίκους για το 2024. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά αποκλειστικά πολίτες τρίτων χωρών, σε αντίθεση με τον δείκτη των 42 ανά 1.000 που αφορά το σύνολο των εισροών στην Κύπρο.

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κρατών-μελών

Στον αντίποδα της κατάταξης, τη χαμηλότερη αναλογία μετανάστευσης κατέγραψε η Σλοβακία, με μόλις 1 μετανάστη ανά 1.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Γαλλία με 6, ενώ η Ιταλία, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Πολωνία κατέγραψαν από 8 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους.

Σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, ο αριθμός των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ ήταν υψηλότερος από εκείνον των μεταναστών που προέρχονταν από άλλα κράτη-μέλη. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν το Λουξεμβούργο – όπου το 85,5% των μεταναστών προήλθε από άλλα κράτη της ΕΕ – και η Ρουμανία με ποσοστό 56%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά μεταναστών από τρίτες χώρες καταγράφηκαν στην Τσεχία (87,0%), στην Ιταλία (86,2%) και στην Ισπανία (84,5%).

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα δεδομένα της Eurostat καταδεικνύουν ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες ετήσιες εισροές μεταναστών σε αναλογία με τον πληθυσμό της για το 2024, σε μια χρονιά κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ διατήρησαν υψηλά επίπεδα.