Ο ΣΔΕΚ στις Βρυξέλλες για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) και ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος European Association of Communications Agencies (EACA), με αφορμή την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε Ευρωβουλευτές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών, δημοσιογράφους, καθώς και ευρωπαϊκά στελέχη του κλάδου της επικοινωνίας και της διαφήμισης, αποτελώντας ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου ενόψει της επικείμενης Προεδρίας.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, κ. Κωνσταντίνος Ντάλτας, αναφέρθηκε στη σημασία της Κυπριακής Προεδρίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας. Όπως τόνισε, «η Κυπριακή Προεδρία δεν αποτελεί έναν τυπικό θεσμικό ρόλο, αλλά μια ουσιαστική ευθύνη και μια ευκαιρία να συμβάλουμε ενεργά στη συνοχή και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, διαθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα ειρήνης, διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκής ενότητας.

Αμέσως μετά, η CEO της EACA, κα Charley Stoney, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τον ΣΔΕΚ, σημειώνοντας ότι «η επικοινωνία και η διαφήμιση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διαμόρφωση πολιτικών που είναι κατανοητές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές για τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων μεταβολών».

Η Dr. Mónika Magyar, Senior Public Affairs & Legal Advisor της EACA, τόνισε ότι «σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον, η στρατηγική επικοινωνία και η υπεύθυνη διαφήμιση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της δημοκρατικής διαδικασίας, της διαφάνειας και της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική».

Ο Ευρωβουλευτής κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλας συνεχάρη τον ΣΔΕΚ και την EACA για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τόνισε ότι θα βρίσκεται δίπλα στον Σύνδεσμο, στηρίζοντας όλες τις προσπάθειές του. Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης υπογράμμισε ότι χωρίς επικοινωνία και προβολή δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα, τονίζοντας την ανάγκη για αξιόπιστη και τεκμηριωμένη ενημέρωση όχι μόνο σε σχέση με την Κυπριακή Προεδρία, αλλά και ευρύτερα για την Ευρώπη και τον ρόλο της στον κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κεντρικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας, «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή προς τον Κόσμο», καθώς και στους βασικούς άξονες πολιτικής που αφορούν την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τον διεθνή ρόλο της Ένωσης, την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και τη διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού ικανού να στηρίξει μια πιο αυτόνομη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της επικοινωνίας και της διαφήμισης στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ως βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, κα Ρόνα Κασάπη, συνεχάρη τον ΣΔΕΚ για την πρωτοβουλία και ανέφερε ότι προσβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της διαφήμισης, τον οποίο χαρακτήρισε ως σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Η κα Αναστασία Γρούτα, Μέλος του ΔΣ του ΣΔΕΚ, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη διοργάνωση της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν δύναμη στον Σύνδεσμο και στα στελέχη του κλάδου να συνεχίσουν με συνέπεια και ευθύνη το έργο τους στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Χρίστος Κωμοδρόμος, μέλος του ΔΣ του ΣΔΕΚ, καθώς και οι κ. Πέτρος Ηρακλέους και κα Νικολέττα Χαραλάμπους, μέλη του Συνδέσμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία και τη συλλογική εκπροσώπηση του κυπριακού κλάδου επικοινωνίας και διαφήμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΣΔΕΚ επανέλαβε τη δέσμευσή του να συμβάλει ενεργά στους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και την ουσιαστική προσβασιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής προς τους πολίτες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πρόσκληση για συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και με αναφορά στο επικείμενο συνέδριο του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2026.