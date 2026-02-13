«ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ»: Η φετινή κοινωνική πρωτοβουλία της Χαραλαμπίδης Κρίστης στη Μέρα της Αγάπης

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη το διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ», το οποίο επεκτείνει τη στήριξη που παρείχε η εταιρεία σε παιδιά, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κάθε ηλικίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο A+ Multipurpose Event Space, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των ΜΜΕ και συνεργατών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Τη διάσκεψη άνοιξε η κ. Σωτηρούλλα Σωτηρίου, Marketing & Corporate Image Manager της εταιρείας, η οποία αναφέρθηκε στη διαχρονική δέσμευση της Χαραλαμπίδης Κρίστης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όπως τόνισε, από το 2013 η ΕΚΕ αποτελεί έμπρακτη προσφορά για την εταιρεία, ενώ η ανακοίνωση των προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς τη Μέρα της Αγάπης έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Παράλληλα, παρουσίασε τη φιλοσοφία της νέας πολυδιάστατης καμπάνιας της εταιρείας που θα τρέξει σε όλα τα ΜΜΕ με κεντρικό μήνυμα: Για το καλό μας, το καλύτερό μας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρίστος Διομήδους, Λειτουργός Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Α’, παρουσίασε το πρόγραμμα «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ», αναλύοντας τους στόχους και την εμβέλειά του. Το πρόγραμμα αποτελεί τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας «Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα» και στοχεύει στη διασφάλιση της καθημερινής πρόσβασης σε βασικά διατροφικά αγαθά για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μέσα από το διευρυμένο πρόγραμμα, 6.000 δικαιούχοι επωφελούνται από την παροχή δωρεάν πιστοποιημένου γάλακτος, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ένα βασικό αγαθό καθημερινής διατροφής και ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική φροντίδα, την αξιοπρέπεια και τη στήριξη νοικοκυριών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Προϊστάμενο της ΥΔΕΠ, κ. Ιωάννη Βασιλειάδη, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των συνεργασιών μεταξύ Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συνέργειες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής.

Κλείνοντας τη διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Χαραλαμπίδης Κρίστης, κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης, τόνισε ότι το πρόγραμμα «ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία με συνέπεια, σεβασμό και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. «Για εμάς, το γάλα δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι φροντίδα. Είναι υγεία. Είναι καθημερινή αξιοπρέπεια και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τόσο απλό – αλλά τόσο σημαντικό – όπως ένα ποτήρι γάλα, δεν θα λείπει από κανένα σπίτι».