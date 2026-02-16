Το Καρναβάλι έρχεται στο MyMall Limassol!

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ., το MyMall Limassol φοράει τα αποκριάτικά του και προσκαλεί όλα τα παιδιά, φυσικά και τους γονείς τους, σε μια χαρούμενη, πολύχρωμη καρναβαλίστικη γιορτή γεμάτη μουσική, παιχνίδι, εκπλήξεις και μαγεία!

Τα παιδιά καλούνται να φορέσουν τις αποκριάτικες στολές τους, πριγκίπισσες, υπερήρωες, μάγοι, νεράιδες, δεινόσαυροι και να μπουν στο κλίμα της γιορτής, σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου, στον χώρο της γέφυρας.

Το πρόγραμμα ξεκινά από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. με ένα εντυπωσιακό ταχυδακτυλουργικό σόου από τον Λιοτατή, που υπόσχεται να γεμίσει τα παιδικά μάτια με απορίες «πώς το έκανε αυτό;», αυθόρμητα χαμόγελα και χειροκροτήματα!

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο δυναμική. Από τις 4:00 μ.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ., πέντε Rock Stars από τις The House Of FairyTales μετατρέπουν τον χώρο σε ένα μεγάλο, αποκριάτικο disco party.

Η γιορτή περιλαμβάνει face painting και λαμπερά face gems, μουσικά παιχνίδια, σαπουνόφουσκες που γεμίζουν τον αέρα, αλλά και snow fall machine που δημιουργεί μια μαγική, παραμυθένια ατμόσφαιρα. Ένα απόγευμα γεμάτο κίνηση, χορό και αυθεντικό καρναβαλίστικο κέφι, σχεδιασμένο για να χαρίσει στα παιδιά χαρούμενες στιγμές.

Το MyMall Limassol προσκαλεί όλη την οικογένεια να γιορτάσει το Καρναβάλι μαζί του, να δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις και να ζήσει τη χαρά της Αποκριάς όπως της αξίζει. Φορέστε τη στολή σας, πάρτε το χαμόγελό σας και ελάτε να ξεφαντώσουμε όλοι μαζί!

