Υπ. Ενέργειας: «Μονόδρομος το Βασιλικό - Χωρίς χρονοδιαγράμματα για φθηνό ρεύμα» (ηχητικό)

Με σαφή προειδοποίηση ότι «η λύση δεν είναι εύκολη» και χωρίς να δεσμεύεται σε νέα χρονοδιαγράμματα, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός παραδέχθηκε πως η προοπτική φθηνότερου ρεύματος παραμένει εξαρτημένη από την έλευση φυσικού αερίου και την ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου στο Βασιλικό,

Αναφερόμενος στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, χαρακτήρισε το έργο «μισοτελειωμένο», τονίζοντας ότι «είναι μονόδρομος να τελειώσει». Ξεκαθάρισε ωστόσο πως «χρονοδιαγράμματα δεν μπορούν να μπουν», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα δώσει «πολιτικά χρονοδιαγράμματα για να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου».

Για την έλευση φυσικού αερίου σημείωσε ότι αποτελεί «έναν από τους κυριότερους τρόπους για να φτηνίσει το ρεύμα», διευκρινίζοντας όμως ότι το κυπριακό αέριο αναμένεται να διοχετευθεί στην Αίγυπτο το 2027–2028 και όχι στην εγχώρια αγορά. «Θα έχουμε κάποια έσοδα, αλλά δεν είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις ώστε να έρθει στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αποθήκευση ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι «τα φωτοβολταϊκά από μόνα τους χωρίς αποθήκευση δεν μπορούν να βοηθήσουν» ουσιαστικά στη μείωση του κόστους. Όπως εξήγησε, η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας μπορεί να υποκαταστήσει πιο ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα τις βραδινές ώρες.

Σε σχέση με την επάρκειά, εκτίμησε ότι «δεν είμαστε εκεί ώστε να υπάρξουν blackouts», αν και η καλοκαιρινή περίοδος παραμένει απαιτητική. Για τη διασύνδεση GSI σημείωσε ότι πρόκειται για έργο ενεργειακής ασφάλειας «όχι τιμής», προσθέτοντας ότι το κόστος θα επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Καταλήγοντας, παραδέχθηκε ότι «έπρεπε να είχαν ληφθεί αποφάσεις εδώ και 15-20 χρόνια», διαβεβαιώνοντας ότι πλέον οι διαδικασίες «τρέχουν ώστε να τα καταφέρουμε».

