Προχωρά η δημιουργία Περιφερειακού χώρου προσωρινής φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων στην Επαρχία Πάφου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14/02/2026, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, μεταξύ του Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου, με κύριο θέμα την προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία Περιφερειακού Χώρου Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ολόκληρης της Επαρχίας Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και χωροθέτησης.

Τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ώστε το έργο να προχωρήσει με συντονισμό, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Ο Περιφερειακός Χώρος Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων έχει ως βασικό στόχο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου, τη δημιουργία μιας οργανωμένης, σύγχρονης και πλήρως νόμιμης δομής, η οποία θα διαχειρίζεται με υπευθυνότητα και ανθρωπιά το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στην Επαρχία Πάφου.

Η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας, περίθαλψης και φροντίδας των ζώων, καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών για υιοθεσία και επανένταξή τους.

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για την τοπική κοινωνία, που ενισχύει την προστασία της δημόσιας υγείας, προάγει την ευημερία των ζώων και αναδεικνύει μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και φιλοζωική προσέγγιση στη διαχείριση των αδέσποτων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου προς όφελος των πολιτών και των ζώων της Επαρχίας Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.