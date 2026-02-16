ΕΤΑΠ: Συνάντηση με τον Ναυαγοσωστικό Όμιλο Κινύρας για περαιτέρω αναβάθμιση της ασφάλειας στις παραλίες

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Κινύρας, με αντικείμενο της συζήτησης την περαιτέρω αναβάθμιση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και της ασφάλειας των λουομένων στις παραλίες της επαρχίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, τις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυαγοσώστες, καθώς και τα κενά που εντοπίζονται σε επίπεδο εξοπλισμού, στελέχωσης και υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας ενόψει της θερινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

Η ΕΤΑΠ Πάφου υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ναυαγοσωστών στην τουριστική εμπειρία και στην εικόνα του προορισμού, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στις παραλίες αποτελεί βασικό πυλώνα ποιότητας και αξιοπιστίας για την Πάφο ως διεθνή τουριστικό προορισμό. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών και την προώθηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων αμέσως το επόμενο διάστημα .

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυαγοσωστών και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παραλιών της επαρχίας Πάφου.

Η ΕΤΑΠ Πάφου θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις συνεργασίας με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.