Έπεσαν οι υπογραφές στο Μαξίμου με Chevron - Helleniq Energy: Τι φέρνει το στρατηγικό deal για τους υδρογονάνθρακες

Παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράφτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy.

Οι υπογραφές μπήκαν σε ειδική τελετή, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, της πολιτικής ηγεσίας και των επικεφαλής των συμβαλλόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «υπογράφηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης».

Οι τέσσερις συμβάσεις υπογράφτηκαν για λογαριασμό της Chevron από τον αντιπρόεδρο της Global New VenturesGavin Lewis. Πρόκειται για στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές.

Εταίρος της Chevron στις έρευνες είναι η HELLENiQ ENERGY, ο καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητα στη διύλιση, τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια. Ο Όμιλος εισέρχεται επίσης και στο upstream μέσα από τη συμμετοχή του στις παραχωρήσεις της Chevron αλλά και εκείνες που έχουν αναλάβει η ExxonMobil και η Energean.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO του Ομίλου υπέγραψε με τη σειρά του.

Τις συμβάσεις από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Άρης Στεφάτος.

Πριν τις υπογραφές, υπήρξαν τοποθετήσεις από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον Γκάβιν Λιούις, εκ μέρους της Chevron και τον διεθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Η Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Chevron διευρύνει τις δραστηριότητες της στη Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο της στο ελληνικό upstream.

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ήδη έχει ανακαλύψει το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη στην Κύπρο.

Στην ΑΟΖ του Ισραήλ εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ που αποτέλεσαν game changer για τον χώρο του upstream. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 620 δισ. κυβικά μέτρα και 340 δισ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα.

H Chevron επίσης εξασφάλισε άδεια για έρευνες σε block της Λιβυής.

Τα θαλάσσια blocks στην Ελλάδα

Οι τέσσερις θαλάσσιες περιοχές που αναλαμβάνει να ερευνήσει η Chevron εκτείνονται σε μία περιοχή 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι από τις πολλά υποσχόμενες περιοχές με πιθανούς στόχους. Τόσο οι συγκεκριμένες όσο και εκείνες που γειτνιάζουν με τις παραχωρήσεις της ExxonMobil.

Όπως έχει αναγγείλει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μετά τις υπογραφές των συμβάσεων, τα κείμενα θα πάνε στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν και να γίνουν νόμος του κράτους.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι γεωφυσικές (σεισμικές) έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, με τον υπουργό να τις οριοθετεί χρονικά στο τέλος του 2026. Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks οι οποίες δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

