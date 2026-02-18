Καθαρά Δευτέρα δίπλα στη θάλασσα στο Columbia Beach Resort

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ουσιαστική ξεκούραση και ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα. Φέτος, το Columbia Beach Resort στο Πισσούρι, προτείνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας δίπλα στη θάλασσα, συνδυάζοντας διαμονή υψηλών προδιαγραφών, αυθεντικές σαρακοστιανές γεύσεις και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Το ειδικά διαμορφωμένο Green Monday Package προσφέρει μια ολοκληρωμένη διήμερη εμπειρία φιλοξενίας. Η διαμονή ξεκινά την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, με άφιξη στο Resort, εγκατάσταση στις ευρύχωρες σουίτες και welcome drink. Με φόντο τα γαλήνια νερά του Κόλπου Πισσουρίου, το σκηνικό δημιουργεί από την πρώτη στιγμή τις προϋποθέσεις για έναν πιο ήρεμο ρυθμό.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις spa του Resort, που περιλαμβάνουν εσωτερική πισίνα, jacuzzi, σάουνα και steam bath. Ένας ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει το διήμερο με χαλάρωση και ευεξία.

Το πρωινό της Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, ξεκινά με Bubbly Buffet πρωινό, με πλούσιες επιλογές και αφρώδεις πινελιές που προσθέτουν εορταστικό χαρακτήρα.

Η κορύφωση της ημέρας έρχεται από τις 13:00 έως τις 16:00, στο εστιατόριο Apollo, με τον Μπουφέ Καθαράς Δευτέρας. Η γαστρονομική ομάδα του Resort έχει επιμεληθεί μια πλούσια πρόταση που σέβεται την παράδοση και αναδεικνύει τις σαρακοστιανές γεύσεις μέσα από ποιοτικές πρώτες ύλες και σύγχρονη παρουσίαση. Θαλασσινά, φρέσκες σαλάτες εποχής, όσπρια, λαχανικά και κλασικά νηστίσιμα εδέσματα συνθέτουν ένα τραπέζι αφιερωμένο στη γεύση.

Ο Μπουφές της Καθαράς Δευτέρας προσφέρεται και σε μη διαμένοντες επισκέπτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γιορτάσουν την ημέρα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς διαμονή. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν διαθεσιμότητας και συνιστάται έγκαιρη επικοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις οικογένειες, με οργανωμένες δραστηριότητες στο Kids Club για τα παιδιά, καθώς και παραδοσιακό πέταγμα χαρταετού στον παραθαλάσσιο χώρο του Resort, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι διαμένοντες επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν late check-out έως τις 16:00 τη Δευτέρα, κατόπιν διαθεσιμότητας, παρατείνοντας έτσι τη χαλαρή αίσθηση του διημέρου.

Η Καθαρά Δευτέρα στο Columbia Beach Resort συνδυάζει τη δύναμη της παράδοσης με την ποιότητα της σύγχρονης φιλοξενίας, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η γιορτή, η γεύση και η ξεκούραση συναντώνται αρμονικά.

Για κρατήσεις, καλέστε στο 25 833000 ή επισκεφθείτε το columbiaresort.com.