Τιμητική διάκριση στον Κίκη Ιωάννου για τη συμβολή του στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών και της ψηφιακής στρατηγικής ανάπτυξης της Πετρολίνα

Μία σημαντική διάκριση που αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της 3ης γενιάς στην πορεία εξέλιξης της Πετρολίνα, αποτελεί η βράβευση του κ. Κίκη Ιωάννου, Assistant Marketing Manager της Petrolina (Holdings) Public Limited, στα 2α CBN Young Dragon Awards, τα οποία επιβραβεύουν νέους επαγγελματίες κάτω των 40 ετών για τη συμβολή τους στην επιχειρηματική ανάπτυξη της Κύπρου.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της επαγγελματικής πορείας του κ. Ιωάννου και της ουσιαστικής συμβολής του στη συνεχή ενδυνάμωση της εικόνας, της επικοινωνιακής στρατηγικής και της ψηφιακής ανάπτυξης της Πετρολίνα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Κίκης Ιωάννου ευχαρίστησε όλους όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, καθώς και την Επιτροπή των Βραβείων για τη σημαντική αυτή αναγνώριση, συγχαίροντας παράλληλα όλους τους υποψηφίους. Όπως δήλωσε: «Το βραβείο αυτό το αφιερώνω στην ομάδα μου στην Πετρολίνα, που συμβάλλει καθημερινά στην αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ως μέλος της 3ης γενιάς, το βραβείο δίνει σε όλους μας ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες στους καταναλωτές και συνεργάτες μας».

Υπό την καθοδήγηση του κ. Ιωάννου, η εφαρμογή MyPetrolina συγκαταλέγεται στις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες επιβράβευσης στην Κύπρο, ενώ μέσα από σύγχρονες πρακτικές μάρκετινγκ και πελατοκεντρική προσέγγιση, συμβάλλει ουσιαστικά στη μετεξέλιξη της Πετρολίνα σε έναν δυναμικό οργανισμό με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της νέας γενιάς στην εξέλιξη επιχειρήσεων με ιστορία.