Όταν ο ΟΑΥ ζητά τη γνώμη των ασθενών… αλλά δεν την ακούει

Το Despina Children’s Diabetes Foundation ενημερώνει το κοινό ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2026 έλαβε επίσημη επιστολή από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με την οποία ο Οργανισμός μας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προκηρύξει άμεσα διαγωνισμό για την προμήθεια Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) και ζήτησε τις απόψεις μας επί των τεχνικών χαρακτηριστικών, βάσει της γνώσης και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει ως χρήστες των εν λόγω συστημάτων.

Στην επιστολή του, ο ΟΑΥ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί άμεσα σε προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM). Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως έχουμε τις απόψεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών βάσει της γνώσης και της εμπειρίας που αποκομίσατε ως χρήστες των εν λόγω συστημάτων… Αναμένουμε για τη θετική σας ανταπόκριση το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 16/02/2026 και ώρα 12:00».

Το Ίδρυμά μας ανταποκρίθηκε έγκαιρα και τεκμηριωμένα, αποστέλλοντας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 αναλυτική επιστολή με τις θέσεις και τις εισηγήσεις μας, πριν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος

Απαντητική επιστολή προς ΟΑΥ

Στην επιστολή μας επισημάναμε, μεταξύ άλλων:

Την ανάγκη πρόσβασης των ασθενών στις πλέον αξιόπιστες, τεκμηριωμένες και διεθνώς καθιερωμένες τεχνολογίες.

Τη σημασία συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως:

Δυνατότητα τοποθέτησης σε περισσότερα σημεία σώματος.



Αυξημένο επίπεδο αδιαβροχοποίησης και αντοχή σε παρατεταμένη βύθιση.



Μεγαλύτερη εμβέλεια σήματος και σταθερότητα σύνδεσης.



Προηγμένο σύστημα συναγερμών με δυνατότητα προσωρινής αναβολής (snooze), ειδοποιήσεις πρόβλεψης και “έξυπνη” παραμετροποίηση.

Την ανάγκη θέσπισης αυστηρών και αντικειμενικών κριτηρίων ποιότητας, ώστε η Κύπρος να μην λειτουργεί ως «εύκολη αγορά» για συστήματα αμφίβολης αξιοπιστίας.

Την πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση μας ότι η πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση του διαβήτη πρέπει να παραμένει απολύτως δωρεάν για τους ασθενείς

Διαγωνισμός χωρίς ουσιαστική διαβούλευση

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΑΥ ζήτησε ρητά τις απόψεις μας, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε αυτή την εβδομάδα χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις μας.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα:

Ποιος είναι ο σκοπός της διαβούλευσης όταν οι θέσεις των ασθενών δεν ενσωματώνονται;

Πώς διασφαλίζεται η ασθενοκεντρική πολιτική όταν η βιωματική εμπειρία των ίδιων των χρηστών αγνοείται;

Γιατί επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο όπου οι αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται προτού καν ολοκληρωθεί ο διάλογος;

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται απόκλιση μεταξύ διακηρύξεων περί διαβούλευσης και της τελικής λήψης αποφάσεων. Το Despina Foundation έχει κατ’ επανάληψη αναδείξει την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στον σχεδιασμό πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την καθημερινότητά τους.

Ο διαβήτης δεν επιτρέπει εκπτώσεις

Τα Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης δεν αποτελούν απλά τεχνολογικά προϊόντα. Καθοδηγούν καθημερινά αποφάσεις χορήγησης ινσουλίνης, επηρεάζουν άμεσα τον γλυκαιμικό έλεγχο και συνδέονται με τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών, υπεργλυκαιμιών και νοσηλειών.

Σε ένα τόσο κρίσιμο θεραπευτικό πεδίο:

Η ακρίβεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η ασφάλεια δεν μπορεί να υποβαθμίζεται.

Η ποιότητα δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα της χαμηλότερης τιμής.

Οι ασθενείς με διαβήτη και ιδιαίτερα τα παιδιά, δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο δοκιμής εμπορικών επιλογών. Η δημόσια υγεία δεν είναι διαγωνισμός κόστους.

Επιμένουμε στις θέσεις μας

Το Despina Children’s Diabetes Foundation:

Επιμένει στην ανάγκη ένταξης και αποζημίωσης αξιόπιστων και διεθνώς τεκμηριωμένων συστημάτων CGMs.

Ζητά θεσμοθέτηση ουσιαστικής και όχι προσχηματικής διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των ασθενών.

Καλεί τον ΟΑΥ να επανεξετάσει τα τεχνικά κριτήρια του διαγωνισμού με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό ή θεραπευτικό κόστος στους ασθενείς.

Η φωνή των παιδιών με διαβήτη και των οικογενειών τους δεν είναι διακοσμητική. Είναι θεσμική, τεκμηριωμένη και θα συνεχίσει να ακούγεται.

Γιατί η πρόσβαση στην ποιότητα δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα.