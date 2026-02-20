Η Alpha Bank Κύπρου στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της ναυτιλιακής χρηματοδότησης

Η Alpha Bank Κύπρου συμμετείχε ως Χορηγός στο 9ο Capital Link Cyprus Shipping Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου στο Columbia Plaza στη Λεμεσό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της στήριξη προς τον ναυτιλιακό τομέα και τον ρόλο της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου και συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της ναυτιλίας, της τραπεζικής κοινότητας και των κεφαλαιαγορών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλιακή χρηματοδότηση, οι κανονιστικές και γεωπολιτικές μεταβολές, καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση και τις αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Στο πάνελ με θέμα «Capital at Sea: The State of Ship Finance», την Alpha Bank Κύπρου εκπροσώπησε ο Δρ. Νικόλαος Καγκαράκης, Shipping Finance Senior Relationship Manager του Ομίλου Alpha Bank. Κατά την τοποθέτησή του ο Δρ. Καγκαράκης ανέλυσε τη σημερινή εικόνα της αγοράς ναυτιλιακής χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον καθίσταται πιο απαιτητικό, με αυξημένο κόστος κεφαλαίου και αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με δείκτες βιωσιμότητας και στόχους μετάβασης, καθώς η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα επηρεάζει πλέον άμεσα τη δομή, την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Η συζήτηση ανέδειξε την ανθεκτικότητα, την ποιότητα του στόλου και τη στρατηγική προσαρμοστικότητα ως βασικούς παράγοντες για τη διασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια.

Μέσα από τη σταθερή της παρουσία σε θεσμικά φόρουμ υψηλού επιπέδου, η Alpha Bank Κύπρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά το ναυτιλιακό οικοσύστημα και να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος για τη διεθνή ναυτιλία.