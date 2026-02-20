Προφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος Αλιτζάν Ουλουντάγ για «προσβολή του Προέδρου Ερντογάν»

Υπόθεση Επστάιν: Στο τραπέζι συμφωνία έως 35 εκατ. δολαρίων για αποζημίωση των θυμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, κατά την απολογία του ο Ουλουντάγ φέρεται να δήλωσε πως «αν μου ζητείται να πληρώσω τίμημα για χάρη της δημοσιογραφίας, είμαι έτοιμος».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Αλιτζάν Ουλουντάγ προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «δημόσιας προσβολής του Προέδρου», μετά την απολογία του ενώπιον δικαστικής αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, κατά την απολογία του ο Ουλουντάγ φέρεται να δήλωσε πως «αν μου ζητείται να πληρώσω τίμημα για χάρη της δημοσιογραφίας, είμαι έτοιμος». Η συγκεκριμένη αναφορά αναπαράχθηκε ευρέως στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βάρος του είχαν διατυπωθεί επίσης οι κατηγορίες της «δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών» και της «προσβολής κρατικών θεσμών». Μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής διαδικασίας, παραπέμφθηκε με αίτημα προφυλάκισης για την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Αντίδραση υπήρξε από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Κωνσταντινούπολης του CHP, Οζγκιούρ Τσελίκ, απευθυνόμενος προς τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, διερωτήθηκε δημοσίως: «Δεν θα ήσουν Υπουργός και των 86 εκατομμυρίων πολιτών; Τι έγινε;».

Πηγή: ΚΥΠΕ 

