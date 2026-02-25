Η επικοινωνία ως πυλώνας ανθεκτικότητας στην Ευρώπη της αβεβαιότητας

Του Κωνσταντίνου Ντάλτα, Προέδρου Συνδέσμου Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ)

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί μια σημαντική θεσμική στιγμή. Όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών προκλήσεων και μεταβολών.

Ζούμε σε μια περίοδο όπου οι σταθερές που θεωρούσαμε δεδομένες δοκιμάζονται. Πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης, γεωπολιτική αβεβαιότητα, οικονομικές πιέσεις, κλιματική κρίση και αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες διαμορφώνουν ένα σύνθετο και απαιτητικό τοπίο. Παράλληλα, η παραπληροφόρηση και η εργαλειοποίηση της πληροφορίας υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τη δημοκρατική διαδικασία.

Για την Κύπρο, αυτή η περίοδος έχει και μια πρόσθετη, βαθιά συμβολική διάσταση. Είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Αυτό μας υπενθυμίζει καθημερινά τη σημασία της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής ενότητας, αξίες που δεν είναι αυτονόητες, αλλά χρειάζονται διαρκή υπεράσπιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένας τυπικός θεσμικός ρόλος. Είναι μια ευθύνη και ταυτόχρονα μια ευκαιρία: να συντονίσουμε, να γεφυρώσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη συνοχή και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν λίγες μέρες και με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία διοργανώσαμε στις Βρυξέλλες ως Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) μαζί με τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο, European Association of Communications Agencies (EACA) ένα γεύμα εργασίας όπου παραβρέθηκαν Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών, δημοσιογράφοι, καθώς και ευρωπαϊκά στελέχη του κλάδου της επικοινωνίας και της διαφήμισης, αποτελώντας ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου.

Τονίσαμε ότι το κεντρικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή προς τον Κόσμο», αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Μια Ευρώπη που επιδιώκει την αυτονομία της στην ασφάλεια, την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τον προϋπολογισμό, χωρίς να κλείνεται στον εαυτό της. Μια Ευρώπη ανοιχτή στη συνεργασία, προσανατολισμένη στις αξίες και με ξεκάθαρη κοινωνική διάσταση.

Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της επικοινωνίας είναι καθοριστικός. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι πολιτικές αποφάσεις δεν κρίνονται μόνο από το περιεχόμενό τους. Κρίνονται από το κατά πόσο γίνονται κατανοητές, αποδεκτές και αξιόπιστες στα μάτια των πολιτών. Η επικοινωνία δεν είναι το «περιτύλιγμα» της πολιτικής. Είναι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας, για την κοινωνική συνοχή και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ο κλάδος της επικοινωνίας, του marketing και της διαφήμισης βρίσκεται ταυτόχρονα σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ψηφιακή ωρίμανση, η πολυπλοκότητα των καναλιών, η ανάγκη για προσωποποιημένο περιεχόμενο, η αυξημένη χρήση δεδομένων, η άνοδος του influencer marketing και η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την επικοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), του πρώτου ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου παγκοσμίως για την AI, που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και αυξημένες ευθύνες για τον κλάδο μας, ειδικά σε ζητήματα διαφάνειας, δεοντολογίας και αξιοπιστίας.

Η εμπειρία μας δείχνει κάτι ξεκάθαρο. Η διαφήμιση και η επικοινωνία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κρίσιμος κρίκος της οικονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Σε περιόδους κρίσεων, ο ρόλος μας δεν είναι μόνο δημιουργικός, αλλά βαθιά στρατηγικός.

Ως Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε ουσιαστικά στους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας. Πρώτον, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσα από καθαρή, κατανοητή και ανθρώπινη επικοινωνία. Δεύτερον, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα απέναντι στην παραπληροφόρηση. Και τρίτον, κάνοντας την ευρωπαϊκή πολιτική πιο προσβάσιμη, ώστε οι πολίτες να κατανοούν όχι μόνο τι αποφασίζεται, αλλά και γιατί.

Αν η Ευρώπη θέλει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική, οφείλει ταυτόχρονα να γίνει πιο κατανοητή και πιο κοντά στους πολίτες της. Σε αυτή τη διαδρομή, η επικοινωνία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.