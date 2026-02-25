Συνάντηση με κτηνοτρόφους είχε ο Δ. Ιεροκήπιας για την πρόληψη του αφθώδη πυρετού

Συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα είχε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Τίμης του Δ. Ιεροκηπίας Γιώργος Πολυκάρπου και ο Υγειονονικός Λειτουργός του Δ. Ιεροκηπίας Μάριος Νικήτα με κτηνοτρόφους της Τίμης και της Αναρίτας μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές και τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην κτηνοτροφία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Αντιδήμαρχος Τίμης του Δ. Ιεροκηπίας Γιώργος Πολυκάρπου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κρούσμα μέχρι στιγμής στην επαρχία Πάφου, ωστόσο σημείωσε πως « πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση».

Όπως ανέφερε λόγω της τεταμένης κατάστασης όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό υπάρχουν οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες στο διαμέρισμα Τίμης και στην γειτονική κοινότητα της Αναρίτας. Χθες είπε μαζί με ομάδα κτηνοτρόφων προβήκανε σε μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι κτηνοτρόφοι ανέφερε ενδεικτικά έχουν δύο επιλογές είτε να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αποστείρωσης στις κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως εξήγησε πρόκειται για σύστημα αυτόματου ψεκασμού, ενώ μέχρι αύριο Πέμπτη αναμένεται αυτό να είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Πρόσθεσε πως η δεύτερη επιλογή είναι η δημιουργία δεξαμενής αποστείρωσης βάθους 25 εκατοστών που πρέπει - όπως είπε - να κατασκευαστεί άμεσα. Προσδοκούμε είπε ο κ. Πολυκάρπου να μην έχουμε κανένα κρούσμα δηλώνοντας πως ευαισθητοποιήθηκαν όλοι οι κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι της περιοχής που παρέστησαν στην σύσκεψη εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί αλλά και τον έντονο προβληματισμό τους. Ο κτηνοτρόφος Νεόφυτος Κνέκνας πρόσφυγας από το Αργάκι Μόρφου ανέφερε πως είναι «παλαιός πολεμιστής » της κτηνοτροφίας.

Ο αφθώδης πυρετός είπε τους ανησυχεί, αποτελεί καταστροφή για την κτηνοτροφία και βρίσκονται σε εγρήγορση.

Η κτηνοτροφία έχει μέλλον και θα έχει μέλλον. Αν ωστόσο είπε ο αφθώδης πυρετός φτάσει στην Πάφο η κτηνοτροφία θα καταστραφεί εξ ολοκλήρου.

Κτηνοτρόφος φορώντας μαύρη μπλούζα με τα γραφικά « no farmers, no food και no future» ανέφερε πως οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν παράδρομους που οδηγούν στις περιοχές των κτηνοτροφικών τους μονάδων λαμβάνοντας από μόνοι τους μέτρα προστασίας. Κάνουμε είπε, ότι μπορούμε για να αποτρέψουμε την κατάσταση».Αν καταστραφούμε εμείς συνέχισε, που αποτελούμε τον « κρίκο» της αλυσίδας κατά την έκφραση του, τότε θα καταστραφεί ολόκληρη η κτηνοτροφία.

Ο Υγειονομικός λειτουργός του Δ. Ιεροκηπίας Μάριος Νικήτα ανέφερε στους κτηνοτρόφους στο πλαίσιο οδηγιών βιοασφάλειας για κτηνοτροφικές μονάδες ότι ο αφθώδης πυρετός πρόκειται για ιογενή πολύ μεταδοτική νόσο που προσβάλλει βοοειδή, αγελάδες, μοσχάρια , πρόβατα, κατσίκες και χοίρους ενώ δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία αλλά μεταφέρεται μέσω ρούχων, οχημάτων και εξοπλισμού. Αναφέρθηκε στην υποχρεωτική απολύμανση σε οχήματα πριν την είσοδο στις κτηνοτροφικές μονάδες , σε δρόμους διαδρόμους, στάβλους εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση, ποδόλουτρα με συχνή ανανέωση διαλύματος και πλύσιμο χεριών πριν και μετά από επαφή με ζώα.

Σε σχέση με την διαχείριση ζώων πρόσθεσε πως θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών για νέα ζώα, άμεση απομόνωση ύποπτου ζώου και απαγόρευση μετακίνησης χωρίς έγκριση, απαγόρευση εμπορίας. Τους κατέστησε επίσης σαφές πως σε περίπτωση υποψίας ή θετικού κρούσματος θα πρέπει να σταματήσει κάθε μετακίνηση ζώων, να κλείσει η είσοδο της μονάδας , αλλά και να απαγορευτεί η είσοδος και έξοδος οχημάτων.

Σημειώνεται πως τόσο ο κ. Πολυκάρπου όσο και ο κ. Νικήτα εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για την μη παρουσία λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας και του κτηνιατρίου στην ενημερωτική σύσκεψη.