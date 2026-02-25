Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει το οικοσύστημα των Family Offices στην Κύπρο

Η Alpha Bank Κύπρου συμμετείχε ως Platinum Sponsor στο Members’ Meeting του F.O.C. Family Office Connect Cyprus Ltd, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του New Year’s Members Dinner, συγκεντρώνοντας διακεκριμένα μέλη της κοινότητας των Family Offices και ανώτερα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις εξελίξεις στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Το F.O.C. Family Office Connect Cyprus αποτελεί πλατφόρμα αφιερωμένη στην προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της καινοτομίας στο οικοσύστημα των Family Offices στην Κύπρο και διεθνώς. Μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων και στρατηγικών πρωτοβουλιών, επιδιώκει να ενισχύσει τη θεσμική οργάνωση του τομέα και να συμβάλει στην καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστης και ανταγωνιστικής δικαιοδοσίας για υπηρεσίες Family Office.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του F.O.C. Family Office Connect Cyprus, κ. Θεόδωρος Παρπέρης, ενώ στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής, κ. Παύλος Οικονόμου, παρουσίασε τις εξελίξεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2025–2026. Όπως ανέφερε, το F.O.C. έχει ήδη επιτύχει τους αρχικούς του στόχους ως προς την προσέλκυση μελών και εισέρχεται πλέον σε φάση περαιτέρω ανάπτυξης, με τη διοργάνωση εξειδικευμένων εκδηλώσεων και θεματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση και ωρίμανση του τοπικού οικοσυστήματος των Family Offices.

Στην εκδήλωση απηύθυνε ομιλία και η κα Χάρις Κυνηγού Λάντα, Chief Private Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, η οποία αναφέρθηκε στις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα τα Family Offices στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κατανομής κεφαλαίων.

Όπως σημείωσε, τα σύγχρονα Family Offices απαιτούν στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων, διασυνοριακή πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες, στήριξη σε θέματα διακυβέρνησης και εκτέλεση θεσμικού επιπέδου. Η προσέγγιση της Alpha Bank Κύπρου, επεσήμανε, βασίζεται στη συνεργασία, στη διακριτικότητα και σε εξατομικευμένη επενδυτική αρχιτεκτονική, με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη πολυγενεακού πλούτου, συνδυάζοντας την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή ισχύ του Ομίλου Alpha Bank.

Αναφερόμενη στις προοπτικές της οικονομίας, παρουσίασε δύο βασικά σενάρια ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι, ανεξαρτήτως εξέλιξης, το περιβάλλον για τις αγορές μετοχών απαιτεί προσεκτική και πειθαρχημένη στρατηγική. Εκτίμησε επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσει σε μία ακόμη περιορισμένη μείωση επιτοκίων εντός του πρώτου εξαμήνου, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει σταθερή τη στάση της.

Ακολούθησε ενημέρωση για τις διεθνείς αγορές από τον κ. Παναγιώτη Ρεμούνδο, Director of Advisory & Products του Ομίλου Alpha Bank, ο οποίος ανέλυσε τις βασικές μακροοικονομικές τάσεις και επενδυτικές προοπτικές για το 2026. Η παρουσίαση ανέδειξε μια παγκόσμια οικονομία που συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αβεβαιότητα στη χάραξη πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ελκυστικές αποδόσεις που προσφέρουν σήμερα τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, στην ανάγκη πειθαρχημένης τοποθέτησης σε μετοχικές αγορές με αυξημένες αποτιμήσεις, καθώς και στη σημασία διατήρησης ρευστότητας και ευελιξίας σε ένα απαιτητικό νομισματικό περιβάλλον.

Η συζήτηση επεκτάθηκε πέραν της βραχυπρόθεσμης κατανομής κεφαλαίων, εστιάζοντας στις διαρθρωτικές τάσεις που διαμορφώνουν τα μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, όπως η επιτάχυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση, ο επαναπατρισμός παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι δημογραφικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη διαχείριση πλούτου διαχρονικά. Η διαφοροποίηση ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, κλάδο και γεωγραφική περιοχή παραμένει κεντρικός άξονας στρατηγικής.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δείπνο δικτύωσης, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σε περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

Μέσω της Διεύθυνσης Private Banking, η Alpha Bank Κύπρου παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και σε Family Offices, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής διαχείρισης πλούτου, τεκμηριωμένη επενδυτική καθοδήγηση και σχέσεις εμπιστοσύνης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η παρουσία της Τράπεζας στο F.O.C. Family Office Connect Cyprus επιβεβαιώνει τον ενεργό της ρόλο στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος Family Offices στην Κύπρο.