ERB Cyprialife – Legends Awards 2026

Η ERB Cyprialife πραγματοποίησε στις 20 Φεβρουαρίου 2026, στο ParkLane Λεμεσού, την εκδήλωση “Legends Awards 2026”, τιμώντας τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και τα στελέχη που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο. Περισσότερα από 300 μέλη του δικτύου παρευρέθηκαν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αναγνώριση, την πρόοδο και τη διαρκή ανάπτυξη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd κ. Μιχάλης Λούης, ο πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ERB Cyprus Insurance Holdings κ. Τάκης Φειδία, η Γενική Διευθύντρια της ERB Cyprialife κα. Άντρη Καλλιμάχου και ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Γιώργος Γώγου. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και του δικτύου πωλήσεων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Ο κ. Λούης συνεχάρη το προσωπικό για τη διαχρονική του αφοσίωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ασφαλιστικού κλάδου στη συνολική στρατηγική της Eurobank. Τόνισε ότι η ERB Cyprialife θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην αγορά με το ίδιο πάθος και συνέπεια.

Ο κ. Φειδία ανέδειξε τον θεμελιώδη χαρακτήρα της εμπιστοσύνης στη σχέση με τον πελάτη, σημειώνοντας ότι η αξιοπιστία της εταιρείας χτίζεται καθημερινά μέσα από συνέπεια, διαφάνεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Η κα. Καλλιμάχου επισήμανε την υψηλή ποιότητα και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που διατηρούνται ισχυρές. Ο κ. Γώγου ευχαρίστησε το δίκτυο πωλήσεων, την “Dream Team”, που για 12η συνεχή χρονιά κρατά την εταιρεία στην πρώτη θέση των νέων επαναλαμβανόμενων ασφαλίστρων ζωής.

Τιμώμενος καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό τις αξίες, τις εμπειρίες και τη νοοτροπία που τον οδήγησαν στην κορυφή, εμπνέοντας όλους τους συμμετέχοντες.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το “Legends Wall”, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι των τελευταίων 12 ετών, μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της ERB Cyprialife να αναγνωρίζει και να τιμά εκείνους που στηρίζουν διαχρονικά την αναπτυξιακή πορεία της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο και καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Λούκα Γιώρκα, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και έμπνευσης. Οι επιτυχίες της ERB Cyprialife αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια για συνεχή πρόοδο και τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στην πελατοκεντρικότητα και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που αντέχουν στον χρόνο.