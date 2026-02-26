Ανεργία: Μειώθηκε στο 4% το τέταρτο τρίμηνο 2025, αυξήθηκε στο 14,7% για τους νέους

Μείωση παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 το συνολικό ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, ενώ αύξηση παρουσιάζει η ανεργία των νέων.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 21.289 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,8%, γυναίκες 4,2%) σε σύγκριση με 23.454 άτομα (4,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 14,8%, γυναίκες 14,7%) σε σύγκριση με 9,6% (άνδρες 9,2%, γυναίκες 10,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 66,6% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,1% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 18,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ήταν 57,9%, 16,7% και 25,4%.

Απασχόληση

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 509.773 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,6% (άνδρες 67,6%, γυναίκες 60,4%) σε σύγκριση με 494.600 άτομα (61,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,7%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,2% και για τις γυναίκες 77,4%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 το ποσοστό ήταν 80,2% (άνδρες 86,2%, γυναίκες 74,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,7% σε σύγκριση με 69,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,2% αντίστοιχα. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,2%, Βιομηχανία 16,5% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,6% της συνολικής απασχόλησης ή 43.703 άτομα (άνδρες 6,9%, γυναίκες 10,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ήταν 8,8% (άνδρες 6,4%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,2% ή 460.003 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,8% (68.244 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,4% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,6% είχε προσωρινή εργασία.

Εργατικό δυναμικό

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 531.062 άτομα ή 65,2% του πληθυσμού (άνδρες 70,3%, γυναίκες 60,4%) σε σύγκριση με 518.053 άτομα (64,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.