Ένοχος ο Ταλ Ντίλιαν και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα

Η διαδικασία συνεχίζεται προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί των ποινών.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, κρίνοντας ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις» ανακοίνωσε ο πρόεδρος.

Η διαδικασία συνεχίζεται προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί των ποινών.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

