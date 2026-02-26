Τρ. Κύπρου: Στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης που έχει προκύψει από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδη πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε σε άμεση προσφορά προστατευτικού και υγειονομικού εξοπλισμού προς τους επηρεαζόμενους Δήμους και τις αρμόδιες αρχές.

Παραδόθηκαν ήδη στους Δήμους Αραδίππου και Αθηένου, στο Δημοτικό διαμέρισμα Βορόκλινης καθώς και στην Εθνική Φρουρά, προστατευτικές στολές και ειδικά φαρμακευτικά και απολυμαντικά σκευάσματα, εγκεκριμένα για χρήση σε περιβάλλοντα κτηνοτροφικών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ελέγχου, περιορισμού και απολύμανσης στις πληγείσες περιοχές.

Κατά την παράδοση, ο Διευθυντής της Περιφέρειας Λάρνακας/Αμμοχώστου της Τράπεζας Κύπρου, Μιχάλης Ττινιώζου ανέφερε: «Σε περιόδους κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα την πρωτογενή παραγωγή και την κυπριακή οικονομία, η συλλογική δράση και η άμεση ανταπόκριση είναι καθοριστικής σημασίας. Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης και της οικονομικής σταθερότητας.»

Από την πλευρά τους, οι Δήμαρχοι Αραδίππου και Αθηένου Χριστόδουλος Πάρτου και Κυριάκος Καρεκλάς καθώς και ο Αντιδήμαρχος Βορόκλινης Φακοντής Νεόφυτος, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την Τράπεζα Κύπρου για τη στήριξη και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Η όλη δράση συντονίστηκε από το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου στο πλαίσιο της στρατηγικής του, που έχει ως στόχο να είναι άμεσα και έμπρακτα δίπλα στην κοινωνία και στις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.