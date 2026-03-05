Οι δραστηριότητες της ComplyMAP Group διεθνώς ενοποιούνται υπό την επωνυμία Complyport

Η ComplyMAP Group ανακοινώνει ότι, με ισχύ από 2 Μαρτίου 2026, όλες οι εταιρείες εντός του Ομίλου (Complyport, MAP S.Platis, MAP FinTech, GentiumUK και Spinebiz) θα λειτουργούν υπό μία ενιαία επωνυμία διεθνώς: Complyport. Η στρατηγική αυτή κίνηση σηματοδοτεί ένα καθοριστικό ορόσημο στην εξέλιξη του Ομίλου σε έναν πλήρως ενοποιημένο, διεθνή και ισχυρό οργανισμό κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής τεχνολογίας (RegTech).

Η Complyport δραστηριοποιείται πλέον μέσω πέντε στρατηγικών δικαιοδοσιών: το Ηνωμένο Βασίλειο (διεθνής έδρα), την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΗΑΕ, το Μαυρίκιο και την Ινδία, παρέχοντας απρόσκοπτες, διασυνοριακές υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και τεχνολογικά υποστηριζόμενης συμμόρφωσης, μέσω μίας συνεκτικής διεθνούς πλατφόρμας.

Αυτό αντικατοπτρίζει το μακροπρόθεσμο όραμα του Ομίλου: να μετατρέψει τη συμμόρφωση από κανονιστική υποχρέωση σε στρατηγικό, κλιμακούμενο και τεχνολογικά υποστηριζόμενο πλεονέκτημα για εποπτευόμενες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Μία Διεθνής Επωνυμία. Μία Ενοποιημένη Πλατφόρμα. Ένα Όραμα.

Η μετάβαση στην επωνυμία Complyport ενοποιεί δεκαετίες κανονιστικής ηγεσίας, συμβουλευτικής αριστείας και προηγμένων δυνατοτήτων κανονιστικής τεχνολογίας σε μία ενιαία ταυτότητα προς τους πελάτες. Όλη η κανονιστική τεχνολογία, οι λύσεις συμμόρφωσης που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται πλέον διεθνώς απευθείας υπό την Complyport, προσφέροντας στους πελάτες σαφήνεια, συνέπεια και βάθος σε κάθε δικαιοδοσία.

Αυτό αποτελεί την κορύφωση μίας πολυετούς στρατηγικής ενοποίησης με επίκεντρο την αναβάθμιση και όχι την απλή ενοποίηση, ευθυγραμμίζοντας ανθρώπους, κουλτούρα, διακυβέρνηση, τεχνολογία και τεχνογνωσία σε ένα ενιαίο διεθνές λειτουργικό μοντέλο.

«Ενοποιώντας τις διεθνείς δραστηριότητές μας υπό τη βρετανική μας επωνυμία, Complyport, δημιουργούμε μία ενιαία, αξιόπιστη, πολυδικαιοδοσιακή

πλατφόρμα που συνδυάζει κανονιστική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και ανθρώπινη εξειδίκευση, ώστε να βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκονται μπροστά από την κανονιστική πολυπλοκότητα και όχι να κατακλύζονται από αυτήν», δήλωσε ο Δρ. Στέλιος Πλατής, Εκτελεστικός Πρόεδρος της ComplyMAP Group.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για Ολόκληρο τον Κανονιστικό Κύκλο Ζωής

Λειτουργώντας ως Complyport, ο Όμιλος παρέχει πλήρως ενοποιημένη υποστήριξη για ολόκληρο τον κανονιστικό, λειτουργικό κύκλο ζωής και τον κύκλο διαχείρισης κινδύνων, σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, περιλαμβανομένων των εξής:

Αδειοδοτήσεις & Υποβολή Αιτήσεων

Λύσεις Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης

Συμβουλευτική Συμμόρφωσης και GRC (Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων & Συμμόρφωση)

Υποστήριξη Προληπτικής Εποπτείας & Διαχείριση Κινδύνων

Κυβερνοασφάλεια και Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα

Υποστήριξη Υποδομών ICT & Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες ICT

Υπηρεσίες Ειδικού Εμπειρογνώμονα

Έλεγχοι, Διαγνωστικοί Έλεγχοι Συμμόρφωσης και Κανονιστική Διερεύνηση

Εξωτερική Ανάθεση και Εξειδικευμένη Στελέχωση

Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες KYC & Κύκλου Ζωής Πελάτη

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη για Οικονομικό Έγκλημα

Πλήρης Υποστήριξη Skilled Person (s.166) στο Ηνωμένο Βασίλειο

Διεθνείς Κανονιστικές Αναφορές

Παρακολούθηση Συμμόρφωσης & Επιτήρηση

Ενοποιημένη Τεχνολογία & Διαδικασίες Ανοίγματος Λογαριασμών

Ενοποιημένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Υποδομές Πληροφορικής

Ολοκληρωμένες Κανονιστικές Αναφορές & Συμμόρφωση

Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία Ασφάλειας & Διερεύνησης

Το ενοποιημένο αυτό μοντέλο επιτρέπει στην Complyport να υποστηρίζει εποπτευόμενες επιχειρήσεις, μέσω ενός συνόλου λύσεων κανονιστικής τεχνολογίας (RegTech) και εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης, από αδειοδότηση και εταιρική διακυβέρνηση, μέσω συνεχούς συμμόρφωσης, κανονιστικών αναφορών και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, μέχρι την κανονιστική αποκατάσταση, τις έρευνες και τις εποπτικές παρεμβάσεις, όλα εντός ενός ενιαίου διεθνούς πλαισίου.

Διεθνής Εμβέλεια με Τοπική Ακρίβεια

Το λειτουργικό μοντέλο της Complyport βασίζεται σε μία απλή αλλά ισχυρή αρχή: διεθνής συνέπεια, που παρέχεται μέσω βαθιάς τοπικής εξειδίκευσης.

Εξειδικευμένες ομάδες σε κάθε δικαιοδοσία λειτουργούν εντός ενός ενοποιημένου διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης, μεθοδολογίας και τεχνολογίας,

διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα, προληπτική κανονιστική διορατικότητα και κλιμακούμενη παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς. Η στενή συνεργασία με εποπτικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και διεθνείς οργανισμούς επιτρέπει στην Complyport να προβλέπει τις κανονιστικές εξελίξεις και να καθοδηγεί τους πελάτες προδραστικά.

Το αποτέλεσμα είναι μία ενιαία πλατφόρμα, ένα πρότυπο, μία πυξίδα, ικανή να υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλαπλά κανονιστικά καθεστώτα με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια.

Μία Παγκόσμια Πλατφόρμα Σχεδιασμένη για το Μέλλον του GRC και του RegTech

Η Complyport έχει διαμορφωθεί ως μία διεθνώς ενοποιημένη πλατφόρμα RegTech, όπου η προηγμένη τεχνολογία και η ανθρώπινη κανονιστική εξειδίκευση συνδυάζονται σκόπιμα σε ίσο βαθμό. Η πλατφόρμα ενσωματώνει συστήματα που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτοματοποίηση και αρχιτεκτονική δεδομένων με έμπειρους επαγγελματίες συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι η κανονιστική κρίση, η ερμηνεία και η εφαρμογή ενσωματώνονται άμεσα στον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.

Αντί να διαχωρίζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από την παροχή τεχνολογίας, η Complyport έχει σχεδιαστεί γύρω από τη συνεχή αλληλεπίδρασή τους. Η ανθρώπινη εξειδίκευση διαμορφώνει τη κανονιστική λογική, τους ελέγχους και τις ροές εργασίας εντός της πλατφόρμας, ενώ η τεχνολογία επιτρέπει την εφαρμογή αυτών των γνώσεων με συνέπεια, σε κλίμακα και διασυνοριακά. Το ισορροπημένο αυτό μοντέλο διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές αποφάσεις παραμένουν υπόλογες, επεξηγήσιμες και εδραιωμένες στις πραγματικές εποπτικές απαιτήσεις, αξιοποιώντας παράλληλα την ταχύτητα, τη συνέπεια και την εμβέλεια προηγμένων λύσεων RegTech.

Λειτουργώντας μέσω κοινής παγκόσμιας υποδομής, τυποποιημένων ελέγχων και κανονιστικής πληροφόρησης προσαρμοσμένης σε κάθε δικαιοδοσία, η πλατφόρμα παρέχει συνεπή αποτελέσματα διασυνοριακά, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακρίβεια που απαιτούν οι τοπικές εποπτικές αρχές. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επεκτείνονται διεθνώς, να ανταποκρίνονται ταχέως σε κανονιστικές αλλαγές και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο με σαφήνεια και έλεγχο.

Συνδυάζοντας τεχνολογία, δεδομένα και ενσωματωμένη κανονιστική τεχνογνωσία, η Complyport καθιστά τη συμμόρφωση μία στρατηγική, κλιμακούμενη και έτοιμη για το μέλλον λειτουργική δυνατότητα. Η πλατφόρμα τοποθετεί την Complyport ως μακροπρόθεσμο συνεργάτη RegTech για εποπτευόμενα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον αυξημένου ελέγχου, ψηφιακού μετασχηματισμού και διασυνοριακής πολυπλοκότητας.