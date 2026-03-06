XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026: Η McDonald's Κύπρου γεμίζει με παιδικά χαμόγελα τον Μόλο Λεμεσού χορηγώντας το Kids Race 1χλμ

Η McDonald’s, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη του αθλητισμού και της νέας γενιάς, συμμετέχει στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού, αναλαμβάνοντας τη χορηγία του McDonald’s™ Kids Race 1χλμ.

Η συμμετοχή των παιδιών στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του νησιού, το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μικρούς δρομείς να έρθουν σε επαφή με το «ευ αγωνίζεσθαι» και να βιώσουν τη χαρά της άθλησης δίπλα στη θάλασσα. Η McDonald’s, ως περήφανος χορηγός, διασφαλίζει τη δωρεάν συμμετοχή των παιδιών, προσφέροντας σε κάθε μικρό αθλητή το δικό του αθλητικό kit (με φανέλα και μετάλλιο συμμετοχής), κάνοντας την εμπειρία του αγώνα αξέχαστη.

Η Κατερίνα Ανδρέου, επικεφαλής της ΕΚΕ της McDonald’s™ Κύπρου, δήλωσε σχετικά: «Το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ αποτελεί για εμάς μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της διοργάνωσης. Μπορεί η απόσταση να είναι μικρή, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα των παιδιών προς έναν υγιή και ενεργό τρόπο ζωής. Καλούμε όλους τους γονείς να γράψουν τα παιδιά τους εγκαίρως στον Παιδικό Αγώνα για να μοιραστούμε τη χαρά της συμμετοχής και της προσπάθειας».

Η McDonald’s επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού πνεύματος από την προσχολική και σχολική ηλικία.

Από τον Ιούνιο του 1997, όταν άνοιξε το πρώτο εστιατόριο στις Φοινικούδες της Λάρνακας, η McDonald’s™ Κύπρου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, διαθέτοντας σήμερα 23 εστιατόρια σε όλο το νησί. Με κεντρικό άξονα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί προγράμματα που θέτουν στο επίκεντρο το παιδί, την οικογένεια και τον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το αθλητικό διήμερο στη Λεμεσό ξεκινά το Σάββατο 21 Μαρτίου, με την αυλαία να ανοίγει ο Primetel 5χλμ. Εταιρικός αγώνας, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν οι μικροί μας φίλοι για το McDonald's Kids Race 1χλμ. Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου, με τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων να ξεκινούν νωρίς το πρωί. Πρώτος κάνει εκκίνηση ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού 42χλμ, για να ακολουθήσουν ο Muskita Ημιμαραθώνιος 21χλμ, ο Petrolina 10χλμ δρόμος ενέργειας και ο Axlebolt 5χλμ ατομικός δρόμος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές των παιδιών και το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com