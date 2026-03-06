Κλειστό το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης λόγω του αφθώδους πυρετού

Προληπτικά κλειστό θα παραμείνει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας για σκοπούς διαφύλαξης της υγείας των ζώων και περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, αναφέρει το Τμήμα Δασών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, "τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στον χώρο αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά σε εναλλακτικά πεδία μελέτης".

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του κέντρου θα προβαίνει σε σχετικές συνεννοήσεις με τα σχολεία πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, σημειώνεται.