Ο ΔΗΣΥ απαντά στον Στεφάνου: «Οι απλοϊκές πολιτικές του ΑΚΕΛ εφαρμόστηκαν και κατέστρεψαν τον τόπο»

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι με τους πολλούς, τους συνεπείς δανειολήπτες, τους καταθέτες και τους εγγυητές, με αυτούς που πληρώνουν κόστος χωρίς να φταίνε σε τίποτα, με αυτούς που το ΑΚΕΛ θέλει να πλήξει και άλλο», αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλα, απαντώντας στα όσα δήλωσε ο γγ του ΑΚΕΛ σε σημερινή διάσκεψη Τύπου με θέμα τις νομοθετικές προτάσεις του κόμματος της Αριστεράς για τις εκποιήσεις.

Ο ΔΗΣΥ, προσθέτει ο κ. Κουλλά, «είναι με τη σταθερότητα της οικονομίας και αντιπαλεύει τον λαϊκισμό, τα εύηχα συνθήματα και τις επικίνδυνες πολιτικές του ΑΚΕΛ, που βρίσκει ως βασικό συνοδοιπόρο το ΕΛΑΜ».

«Αναγνωρίζουμε βεβαίως», αναφέρει, «ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και χρειάζονται στήριξη», προσθέτοντας πως «το κάναμε με τα Σχέδια ΕΣΤΙΑ και Οικία και ετοιμάσαμε το σχέδιο “ενοίκιο έναντι δόσης”». Τονίζει δε ότι «βοηθήθηκαν μερικές χιλιάδες δανειολήπτες».

Ακολούθως σημειώνει ότι «απαιτούμε τώρα από την κυβέρνηση να βελτιώσει και να επαναπροκηρύξει το Σχέδιο “ενοίκιο έναντι δόσης” για όσους τεκμηριωμένα χρειάζονται την κοινωνική πολιτική του κράτους. Υπό ένα επιπρόσθετο όρο: οι δικαιούχοι να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 50% του αρχικού κεφαλαίου».

«Οι απλοϊκές λύσεις του ΑΚΕΛ», συμπληρώνει, «εφαρμόστηκαν στην πράξη κατά τη δική τους πενταετία και κατέστρεψαν τον τόπο. Κατέστρεψαν την οικονομία, τα ευάλωτα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις».

«Ο κάθε πολίτης», καταλήγει, «καλείται να επιλέξει: θέλει να πάμε πίσω με τις συνταγές του ΑΚΕΛ ή να πάμε υπεύθυνα μπροστά με τον Δημοκρατικό Συναγερμό;».