Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου - Τα ελληνικά ονόματα

Ο Ίλον Μασκ παραμένει στην κορυφή της λίστας των δισεκατομμυριούχων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί ποτέ, με εκτιμώμενη περιουσία 839 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η καθαρή του περιουσία εκτοξεύτηκε κατά μισό τρισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην αύξηση της αξίας της Tesla και της SpaceX, η οποία στοχεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2026.

Ο Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει καταγραφεί ποτέ που φτάνει το όριο των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οδεύει προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λάρι Πέιτζ (Alphabet) με 257 δισ. δολάρια, στην 3η θέση βλέπουμε το όνομα του o Σέργκεϊ Μπριν (Αlphabet) με 237 δισ. δολάρια, στην 4η θέση βρίσκεται ο Τζέφ Μπέζος (Amazon) με 224 δισ. δολάρια και την πρώτη 5δα ολοκληρώνει ο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta) με 22 δισ. δολάρια.

Εκτόξευση του πλούτου

Τον τελευταίο χρόνο, ο πλούτος έχει εκτοξευθεί με πρωτοφανείς τρόπους, καθώς οι πλούσιοι συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι με εκπληκτικό ρυθμό.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 3.428 δισεκατομμυριούχους, 400 περισσότερους από τον αριθμό ρεκόρ του περασμένου έτους και μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό από την έναρξη της λίστας το 1987.

Η συνολική περιουσία των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο ανέρχεται στο ποσό ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Σε όλο τον κόσμο, ένας αριθμός ρεκόρ 20 ανθρώπων έχει πλέον δωδεκαψήφια περιουσία.

Τα ελληνικά ονόματα

Συνολικά 21 ελληνικά ονόματα εμφανίζονται φέτος στην 40ή ετήσια λίστα με τους δισεκατομμυριούχους του Κόσμου, που δημοσίευσε το Forbes, με τον κλάδο της ναυτιλίας να πρωταγωνιστεί, ενώ την κορυφαία θέση μεταξύ αυτών έχει κατοχυρώσει ο τραπεζικός κλάδος.

Η πλουσιότερη Ελληνίδα Βίκυ Σαφρά και η οικογένεια της βρίσκεται στην 91η θέση της κατάταξης με 26,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν, η Μαρία Αγγελικούση (#94) με 7,4 δις δολάρια, ο Ευάγγελος Μαρινάκης με 6,9 δισ. δολάρια, ο Γιώργος Οικονόμου με 5,3 δισ. δολάρια και ο Γιώργος Προκοπίου με 4,6 δις δολάρια.

Πηγή: cnn.gr