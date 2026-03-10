Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιρανική Υπηρεσία Πληροφοριών: Ανακοίνωσε τις συλλήψεις 30 κατασκόπων και τοπικών πρακτόρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πράκτορές μας εντόπισαν και συνέλαβαν 30 άτομα που περιγράφονται ως κατάσκοποι, τοπικοί πράκτορες και επιχειρησιακοί πράκτορες που ανήκουν στον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό».

Το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε την Τρίτη (10/03) πως προχώρησε στη σύλληψη 30 ατόμων που περιγράφονται ως κατάσκοποι και τοπικοί πράκτορες.

Αναλυτικά, σε δήλωσή της, η ιρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες, οι πράκτορές μας εντόπισαν και συνέλαβαν 30 άτομα που περιγράφονται ως κατάσκοποι, τοπικοί πράκτορες και επιχειρησιακοί πράκτορες που ανήκουν στον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό».

 

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα