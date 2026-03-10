Ιρανική Υπηρεσία Πληροφοριών: Ανακοίνωσε τις συλλήψεις 30 κατασκόπων και τοπικών πρακτόρων

Το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε την Τρίτη (10/03) πως προχώρησε στη σύλληψη 30 ατόμων που περιγράφονται ως κατάσκοποι και τοπικοί πράκτορες.

Αναλυτικά, σε δήλωσή της, η ιρανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες, οι πράκτορές μας εντόπισαν και συνέλαβαν 30 άτομα που περιγράφονται ως κατάσκοποι, τοπικοί πράκτορες και επιχειρησιακοί πράκτορες που ανήκουν στον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό».

#عاجل | وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا بتهمة التجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 10, 2026

Πηγή: cnn.gr