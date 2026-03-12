Πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου και κερδίζεις 6 μήνες δωρεάν Foody Pro

Πώς θα σου φαινόταν να απολάμβανες τις αγορές σου από τo Foody με €0 delivery fee και αποκλειστικές προσφορές για έξι μήνες; Τώρα, οι κάρτες της Τράπεζας Κύπρου γίνονται το «διαβατήριό» σου για τον κόσμο του Foody Pro! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι αγορές συνολικής αξίας τουλάχιστον €100 τον Μάρτιο σε σούπερ μάρκετ, αγαπημένα εστιατόρια, καφέ ή και οπουδήποτε αλλού και η 6μηνη δωρεάν συνδρομή γίνεται δική σου.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και τις 31 Μαρτίου, χρησιμοποίησε τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου για τις αγορές σου και μόλις συμπληρώσεις το ποσό των €100, «ξεκλειδώνεις» το δώρο σου.

Τι κερδίζεις με το Foody Pro;

Για τους επόμενους 6 μήνες, απολαμβάνεις δωρεάν παράδοση (€0 delivery fee) από επιλεγμένα καταστήματα και αποκτάς πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τους συνδρομητές Foody Pro. Είτε παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό, είτε κάνεις τα ψώνια σου από supermarket και καταστήματα λιανικής, η εμπειρία σου αναβαθμίζεται, εξοικονομώντας χρήματα σε κάθε παραγγελία.

Τράπεζα Κύπρου και Foody έρχονται για να δώσουν πραγματική αξία στις καθημερινές σου αγορές, συνδυάζοντας την ευκολία των ηλεκτρονικών πληρωμών με τα προνόμια του delivery.

Μάθε περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα επίσημα κανάλια της Τράπεζας Κύπρου και του Foody.