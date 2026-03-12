Έτοιμο το Υπουργείο Ενέργειας να παρέμβει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών καυσίμων

Την ετοιμότητα του Υπουργείου του να παρέμβει άμεσα, αν παρατηρηθούν αυξήσεις τιμών ή ελλείψεις καυσίμων, που δεν δικαιολογούνται από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή παρακολουθείται «με προσοχή».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι «οι εντάσεις αυτές έχουν επηρεάσει προσωρινά το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και έχουν συντελέσει σε μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων διεθνώς», για να σημειώσει ότι στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή «παρακολουθεί συστηματικά την εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών και καυσίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία».

«Ο στόχος μας», είπε, «είναι πρωτίστως να αποφεύγονται φαινόμενα ανεξέλεγκτων ή αδικαιολόγητων αυξήσεων τιμών.

Όπως τόνισε «το Υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να παρέμβει άμεσα, αν παρατηρηθούν αυξήσεις τιμών ή ελλείψεις που δεν δικαιολογούνται από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά».

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας των τιμών και την αξιολόγηση ενδεχόμενων στοχευμένων δράσεων στήριξης των πολιτών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δαμιανό, «αυτή η διαρκής και στενή συνεργασία αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προστασία της αγοραστικής δύναμης και στη στήριξη της σταθερότητας στην αγορά».

Επιβεβαιώνει, τέλος, τη δέσμευσή του ότι εργάζεται «με υπευθυνότητα, διαφάνεια και αισθήματα αλληλεγγύης προς όλους τους καταναλωτές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και η διατήρηση δίκαιων τιμών στα αναγκαία αγαθά και καύσιμα, παρά τις διεθνείς προκλήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ