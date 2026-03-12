Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Viral

Μάρκο Ρούμπιο: Ο Τραμπ του έκανε δώρο παπούτσια και δεν του κάνουν - Viral η στιγμή που τα φορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media η φωτογραφία του Μάρκο Ρούμπιο, όπου φορά ένα ζευγάρι παπουτσιών φανερά μεγαλύτερο από το δικό του.

Πίσω από αυτή τη φωτογραφία, κρύβεται το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αγοράσει το ίδιο μοντέλο παπουτσιών για όλα τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, χωρίς όμως πρώτα να ελέγξει τα νούμερα που φορούν.

Η είδηση αποκαλύφθηκε από τη «Wall Street Journal», η οποία σε δημοσίευμά της ανέφερε ότι τα παπούτσια κόστιζαν 145 δολάρια και παραδόθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ σε πολλούς συμβούλους, ανάμεσά τους ο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Η φωτογραφία του Ρούμπιο με τα πολύ μεγαλύτερα -από ότι φοράει-παπούτσια, έκανε αμέσως τον γύρο των social media, προκαλώντας σχόλια για το λάθος μέγεθος και το ασυνήθιστο αυτό δώρο του Αμερικανού προέδρου.

Το περιστατικό έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στις viral ειδήσεις των τελευταίων ημερών, κυρίως λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στο πολυτελές δώρο και στην εμφανή ακαταλληλότητά του.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα