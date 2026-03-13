Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ για προεκλογικές σκοπιμότητες: «Δεν παίζουμε με την οικονομία εν ώρα κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απαιτείται, προστίθεται στην ανακοίνωση, ένα συνολικό πλάνο αντίδρασης από πλευράς κυβέρνησης και σωστή ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων.

Οι επικίνδυνες και λαϊκίστικες πολιτικές όπως αυτές που προτείνει το ΑΚΕΛ πρέπει να παραμεριστούν, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τονίζοντας ότι τώρα θα πρέπει να εκτιμηθούν οι συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Καλεί δε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ετοιμασία πλάνου και στην ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων, εκφράζοντας την ετοιμότητα του κόμματος να συμβάλει με εποικοδομητικές προτάσεις. Αυτούσια η ανακοίνωση: Αυτή τη στιγμή προέχει η υπευθυνότητα. Οι επικίνδυνες και λαϊκίστικες πολιτικές όπως αυτές που προτείνει το ΑΚΕΛ πρέπει να παραμεριστούν. 

Κατανοούμε, σημειώνει η Πινδάρου, τις προεκλογικές σκοπιμότητες του ΑΚΕΛ αλλά με την οικονομία δεν μπορεί να παίζουμε. Ιδίως τώρα που θα πρέπει να εκτιμηθούν οι συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή. 

Απαιτείται, προστίθεται στην ανακοίνωση, ένα συνολικό πλάνο αντίδρασης από πλευράς κυβέρνησης και σωστή ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλήγει η ανακοίνωση, είναι έτοιμος να συμβάλει με εποικοδομητικές προτάσεις. «Να στηρίξει μέτρα και ενέργειες προς την ορθή κατεύθυνση. Η οικονομική σταθερότητα απαιτεί ετοιμότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους».

