ΕΤΑΠ: “Ψηφιακή Εμπειρία ” για τον τουριστικό προορισμό “Πάφος”

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρουσιάζοντας μια νέα ειδική ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του προορισμού, η οποία προσφέρει στους επισκέπτες μια αναβαθμισμένη “Ψηφιακή Εμπειρία”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα στοχεύει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, προσφέροντας μια σειρά από σύγχρονα εργαλεία που αναδεικνύουν με διαδραστικό τρόπο τη μοναδική πολιτιστική, φυσική και ιστορική κληρονομιά της επαρχίας Πάφου.

Μέσα από τη νέα αυτή ενότητα, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν εντυπωσιακές εικονικές περιηγήσεις 360° σε σημαντικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία και χωριά της επαρχίας Πάφου.

Οι εικονικές αυτές εμπειρίες επιτρέπουν στους υποψήφιους ταξιδιώτες να γνωρίσουν τον προορισμό εξ αποστάσεως και να προγραμματίσουν καλύτερα την επίσκεψή τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει ηχητικούς οδηγούς και ψηφιακό αφηγηματικό περιεχόμενο προσφέροντας στους επισκέπτες ενδιαφέρουσες αφηγήσεις για σημαντικά μνημεία, πολιτιστικούς χώρους και σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης της θέσης της Πάφου ως Έξυπνου και Βιώσιμου Προορισμού, αξιοποιώντας και τη σημαντική διάκριση της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 2023.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας των επισκεπτών, στην καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού προωθώντας την υπεύθυνη εξερεύνηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΤΑΠ Πάφου, κον Νάσο Χατζηγεωργίου, η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του προορισμού. Τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός έχει υλοποιήσει μια σειρά καινοτόμων δράσεων, όπως η δημιουργία έξυπνων εφαρμογών,η εγκατάσταση πέραν των 110 πινακίδων ερμηνείας με QR codes, ψηφιακούς χάρτες και εμπλουτισμένο διαδικτυακό περιεχόμενο, με στόχο τη σύνδεση των επισκεπτών με τον πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής.

Η δημιουργία της ενότητας Ψηφιακής Εμπειρίας-Digital Experience αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια τοποθέτησης της Πάφου ως ενός σύγχρονου και καινοτόμου προορισμού που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη νέα ψηφιακή εμπειρία και να εξερευνήσουν τον προορισμό διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προορισμού.