«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως»: Η στιγμή που ο Σκοτ Μπέσεντ εγκαταλείπει συνέντευξη και γυρίζει με τρεμάμενη φωνή

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Πρόεδρος Τραμπ κάλεσε εσπευσμένα τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη μέση συνέντευξης. Ο 63χρονος Μπέσεντ παραχωρούσε δηλώσεις στον Wilfred Frost για το podcast «The Master Investor» του Sky News εντός του υπουργείο Οικονομικών, όταν ένας βοηθός τον διέκοψε απότομα στο 13ο λεπτό της συνομιλίας, μεταφέροντας την κατεπείγουσα εντολή του Προέδρου να παρουσιαστεί αμέσως ενώπιόν του.

Ο κορυφαίος οικονομικός αξιωματούχος αποχώρησε από το κτίριο στις 10:22 π.μ. και επέστρεψε σχεδόν δύο ώρες αργότερα, σημειώνοντας πως συζήτησε με τον Πρόεδρο μια πληθώρα θεμάτων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση, καθώς η ιρανική επιχείρηση εξελίσσεται πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, ο υπουργός εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα εμπιστευόταν ακόμη και τη ζωή του έφηβου γιου του, ο οποίος σκέφτεται να καταταγεί, στα χέρια του Προέδρου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και του Υπουργού Πολέμου.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση με την επιστροφή του ήταν η τρεμάμενη φωνή του, προδίδοντας την ένταση των όσων συζητήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών. Παρά την προσπάθειά του να δείξει ψυχραιμία, η νευρικότητα στην ομιλία του υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της οικονομικής και στρατιωτικής κρίσης που διαχειρίζεται η κυβέρνηση.

Η πολεμική σύρραξη, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την επιχείρηση «Epic Fury», οδήγησε στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε μια κοινή δράση ΗΠΑ και Ισραήλ. Έκτοτε, το αμερικανικό δολάριο καταγράφει ραγδαία άνοδο, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, την ώρα που άλλοι χρηματοοικονομικοί δείκτες δέχονται πιέσεις λόγω της αβεβαιότητας. Η νέα ιρανική ηγεσία υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει επιβάλει ασφυκτικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό ως μοχλό πίεσης προς τη Δύση.

Αναφορικά με τη ναυσιπλοΐα, ο Μπέσεντ αποκάλυψε πως το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, πιθανώς σε συνεργασία με έναν διεθνή συνασπισμό, θα ξεκινήσει τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μόλις εξαλειφθεί η απειλή ιρανικής επίθεσης. Παρά τους αρχικούς φόβους για την ύπαρξη υποβρύχιων ναρκών, ο υπουργός επισήμανε πως η διέλευση ιρανικών και κινεζικών δεξαμενόπλοιων αποδεικνύει ότι τα Στενά δεν έχουν ναρκοθετηθεί. Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, διευκρίνισε πως η έναρξη της συνοδείας των πλοίων δεν είναι εφικτή άμεσα, καθώς όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι επικεντρωμένες στην καταστροφή των επιθετικών ικανοτήτων και της βιομηχανικής βάσης του Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Sky News, η μέχρι τώρα επιχείρηση έχει κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Μπέσεντ να διαμηνύει πως για τον Πρόεδρο Τραμπ κανένα τίμημα δεν θεωρείται υπερβολικά υψηλό προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας.

