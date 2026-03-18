Η Eurolife είναι επίσημα Great Place to Work!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αναγνώριση αυτή βασίστηκε αποκλειστικά σε ανώνυμη αξιολόγηση και κάλυψε, μεταξύ άλλων, και το δίκτυο των Ασφαλιστικών Συμβούλων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνοχή και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

Μια σημαντική διάκριση που αντανακλά τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση της Eurolife στη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων της.

Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα της Eurolife:

  • Αναγνωρίζει ότι η Eurolife προσφέρει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σεβασμού και πραγματικής στήριξης, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται.

Τι σημαίνει για τη φήμη της ως εργοδότης:

  • Η Πιστοποίηση αποτελεί ένα ισχυρό, διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας και ενισχύει σημαντικά την ικανότητά προσέλκυσης ταλαντούχων επαγγελματιών.

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που τιμά τη Eurolife, προβάλλοντας μια εικόνα που συνδέεται με υψηλά πρότυπα εργασιακής κουλτούρας και επαγγελματισμού. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι οι αξίες της αποτυπώνονται έμπρακτα στις καθημερινές συνεργασίες και στον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τους ανθρώπους της.

Τέτοιες επιτυχίες λειτουργούν ως κίνητρο για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση, συμβάλλοντας σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αναπτύσσεται και εξελίσσεται σταθερά με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς και για συνέχιση της καθημερινότητας με ακόμη περισσότερη ενέργεια, δημιουργικότητα και αφοσίωση. Στο τέλος της ημέρας, η διάκριση Great Place to Work® αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι στη Eurolife… έχεις τον άνθρωπό σου.

