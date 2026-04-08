Η Lidl Food Academy πλημμύρισε πασχαλινές γεύσεις και χαμόγελα

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή μικρών και μεγάλων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου το Easter Open Day 2026 της Lidl Κύπρου στη Lidl Food Academy. Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοιχτή για όλο το κοινό με ελεύθερη είσοδο, χάρισε στους επισκέπτες μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη εμπειρία γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα, μουσική και πασχαλινή διάθεση.

Για ακόμη μία χρονιά, η Lidl Food Academy φόρεσε τα πασχαλινά της και μεταμορφώθηκε σε έναν ζωντανό, γιορτινό χώρο, όπου οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ολοήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στις παραδόσεις, τη χαρά της συνύπαρξης και τη μαγεία των ημερών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από τους σεφ της Lidl Food Academy, με πασχαλινά εδέσματα να πρωταγωνιστούν, γεμίζοντας τον χώρο με αγαπημένα αρώματα και γεύσεις της εποχής. Η γαστρονομική εμπειρία της ημέρας ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βιωματικό χαρακτήρα της Lidl Food Academy και τη σύνδεσή της με τη γιορτινή παράδοση.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν οι δραστηριότητες για τα παιδιά, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε δημιουργικά εργαστήρια, face painting και διαδραστικά παιχνίδια, γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα, χρώματα και ενέργεια. Η παρουσία εκατοντάδων οικογενειών και η θερμή ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως μιας ανοιχτής γιορτής, προσβάσιμης και δωρεάν για όλους.

Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώθηκε με μουσική, photobooth, live link, κληρώσεις δώρων και πολλές ακόμη εκπλήξεις, δημιουργώντας μια συνολική εμπειρία που συνδύασε την ψυχαγωγία, τη συμμετοχή και την αυθεντική πασχαλινή ατμόσφαιρα.

Μέσα από το Easter Open Day, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει διαχρονικά σε δράσεις που φέρνουν το κοινό πιο κοντά, δημιουργώντας ανοιχτές εμπειρίες με ουσία, συναίσθημα και πραγματική συμμετοχή. Με επίκεντρο την οικογένεια, τη δημιουργικότητα και τις κοινές στιγμές, η Lidl Food Academy επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως ένας χώρος ζωντανών εμπειριών στο κέντρο της πόλης.

Το Easter Open Day 2026 άφησε πίσω του όμορφες εικόνες, αυθεντικά χαμόγελα και τη γλυκιά αίσθηση μιας πασχαλινής γιορτής που έγινε, για ακόμη μία φορά, σημείο συνάντησης για το κοινό της Lidl Κύπρου.

