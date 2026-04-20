«Γκολ στη Συμπερίληψη» από την Coca-Cola και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για στήριξη του αθλητισμού, αλλά και της προσήλωσής της στις αξίες που αυτός εκπροσωπεί, η Coca-Cola στην Κύπρο ενώνει φέτος τις δυνάμεις της με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, με το σύνθημα «Γκολ στη Συμπερίληψη».

Αυτή η συνεργασία, έχει στο επίκεντρο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου — ενός οργανισμού που από το 1983 προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και προγράμματα σε ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία της επαρχίας Λευκωσίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους.

Η επιλογή του Ιδρύματος ως συνεργάτη δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται στο διαχρονικό και ουσιαστικό του έργο, καθώς και στη σταθερή του δέσμευση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πλαίσιο της φετινής πρωτοβουλίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι από το Ίδρυμα θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εμπειρίες αγώνων, να συμμετάσχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με χιλιάδες νεαρούς αθλητές και θεατές που προσεγγίζονται κάθε σεζόν από το CocaCola Cup.

Ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager στην Coca-Cola HBC Cyprus, δήλωσε: « Το Κύπελλο Coca-Cola είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Είναι ένας θεσμός που δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν αξίες με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσω της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Χρήστος Στέλιος Ιωάννου, ενισχύουμε το μήνυμα της συμπερίληψης και ταυτόχρονα δημιουργούμε επίσης ουσιαστικές ευκαιρίες για ενήλικες με νοητική αναπηρία να συμμετέχουν, να προβληθούν και να γιορτάσουνν σε ένα από τα πιο αγαπημένα αθλητικά γεγονότα της χώρας. Μαζί, ζωντανεύουμε την ιδέα των ίσων ευκαιριών με απτό τρόπο.».

Ο Ανδρέας Θεοδώρου, Διευθυντής του Ιδρύματος, τόνισε: «Η συνεργασία με την Coca-Cola στην Κύπρο, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του έργου του Ιδρύματος σε ένα ευρύτερο κοινό. Μέσα από αυτή τη συνεργασία προωθείται μια κοινωνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα με σεβασμό και αποδοχή».

Το Κύπελλο Coca-Cola προσελκύει χιλιάδες θαυμαστές σε όλη την Κύπρο κάθε χρόνο, καθιστώντας το μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες της χώρας. Η ενσωμάτωση του μηνύματος της συμπερίληψης σε αυτό το θεσμό εξασφαλίζει ευρεία ευαισθητοποίηση και έχει διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το σύνθημα «Ένα Γκολ στη Συμπερίληψη» στο κύπελλο Coca-Cola, ξεκίνησε με τη συνεργασία της Coca Cola στην Κύπρο, με τον Παγκύπριο Συνδέσμο για Άτομα με Αυτισμό, το 2023 με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι η μαγεία του ποδοσφαίρου ανήκει σε όλους.

Στην πρωτοβουλία αυτή, πολύτιμος συνοδοιπόρος της Coca-Cola στην Κύπρο παραμένει διαχρονικά η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η μεταξύ τους συνεργασία – η μακροβιότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο – αποδεικνύει στην πράξη πόσα μπορούν να επιτευχθούν όταν οι δυνάμεις ενώνονται για το καλό του αθλητισμού και της κοινωνίας.