Αστυνομία Πάφου: Εντατικοί έλεγχοι και αυξημένες περιπολίες για τις διαρρήξεις κοντά στο Roman Hotel

Την εντατικοποίηση των περιπολιών και τη διενέργεια ελέγχων στο εγκαταλελειμμένο Roman Hotel ανακοίνωσε η Αστυνομία Πάφου, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν τα αυξημένα περιστατικά διαρρήξεων στην περιοχή.

Ο Μιχάλης Νικολάου δήλωσε στον «Π» ότι από τη στιγμή που οι αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση, έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, ενώ θα πραγματοποιηθεί και έλεγχος στο κλειστό ξενοδοχείο.

Όπως ανέφερε, θα εξεταστεί κατά πόσο πρόσωπα έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο κτίριο. Ο ίδιος εξήγησε ότι, λόγω απουσίας ιδιοκτήτη, δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία για διάρρηξη ή κλοπή περιουσίας από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Οι δηλώσεις της Αστυνομίας έρχονται σε συνέχεια της έντονης ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων στην περιοχή της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφος.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι της οδού Προμηθέως, απέναντι από το Kings Avenue Mall, αναφέρουν ότι τις τελευταίες οκτώ ημέρες καταγράφονται σχεδόν καθημερινά περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περιστατικά φέρονται να συνδέονται με άτομα που διαμένουν παράνομα στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, το οποίο παραμένει κλειστό για περισσότερο από τρία χρόνια, παρουσιάζοντας ωστόσο σαφή σημάδια κατοίκησης. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, καλώντας παράλληλα το κοινό να συνεργάζεται και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.