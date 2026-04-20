Υπόθεση «Σάντη»: Ενημέρωσε Φυτιρή ο Αρναούτης για τις εξελίξεις - Με εισηγήσεις πάει αύριο στο Υπουργικό

Ενημερώθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας και ο ίδιος θα ενημερώσει την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση "Σάντη", που ξεκίνησε με αφορμή δημοσιεύσεις του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 2026, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη για την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένεται να ενημερώσει, με τη σειρά του το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Είχα μια ενημέρωση από τον κ. Αρχηγό, με βάση όσα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και αύριο θα ενημερώσω το Υπουργικό Συμβούλιο για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με αυτή την υπόθεση», είπε.

Σε ερώτηση αν έχει ήδη εικόνα για το τι θα προτείνει ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «θα το μελετήσω και έχω την υποχρέωση να ενημερώσω το Υπουργικό και να εισηγηθώ και από εκεί και πέρα να πάρει αποφάσεις το Υπουργικό Συμβούλιο».

Ερωτηθείς ποια είναι η θέση του σε σχέση με ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο κ. Φυτιρής είπε «θα το δούμε αύριο μετά την συζήτηση στο Υπουργικό».

Πηγή: ΚΥΠΕ