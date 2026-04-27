Έρπης ζωστήρας: Ευρέως αναγνωρισμένος, αλλά μπορεί ακόμα να υποτιμάται

Βλέπετε τον έρπητα ζωστήρα ως μια σοβαρή ασθένεια - αλλά υποθέτετε ότι δεν θα σας επηρεάσει;

Αν ναι, δεν είστε μόνοι. Τοπική έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2025 υπογραμμίζει ένα χάσμα μεταξύ της ευαισθητοποίησης και του προσωπικού κινδύνου. Ενώ το 38% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι ο έρπης ζωστήρας μπορεί να είναι σοβαρός για ενήλικες ηλικίας 60+ και για άτομα ηλικίας 18+ που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω ορισμένων παθήσεων υγείας, μόνο το 21% πιστεύει ότι κινδυνεύει να αναπτύξει έρπητα ζωστήρα μέσα στον επόμενο χρόνο.¹

Αυτό το χάσμα μεταξύ της ευαισθητοποίησης και του προσωπικού κινδύνου έχει σημασία - επειδή ο έρπης ζωστήρας είναι πιο συχνός από ό,τι πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν. Περίπου 1 στους 3 ανθρώπους θα αναπτύξει έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του.²

Η κατανόηση του κινδύνου και η συζήτηση με το γιατρό σας μπορεί να σας βοηθήσει να αναλάβετε δράση νωρίτερα.

Η ηλικία επηρεάζει τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα³

Καθώς μεγαλώνουμε, η καθημερινή ζωή - συμπεριλαμβανομένου του άγχους, της πολυάσχολης ρουτίνας και ορισμένων καταστάσεων υγείας - μπορεί να φθείρει το ανοσοποιητικό σύστημα.⁴⁻⁷

Όταν συμβεί αυτό, ο ιός που προκαλεί έρπητα ζωστήρα, ο οποίος ήδη κρύβεται αθόρυβα στους περισσότερους από εμάς, μπορεί να ξυπνήσει και να χτυπήσει.⁴

Ακόμη και υγιή, δραστήρια άτομα μπορούν να αναπτύξουν έρπητα ζωστήρα χωρίς προειδοποίηση. ⁸ ⁹

Ορισμένες καταστάσεις*, όπως ο διαβήτης, η καρδιαγγειακή νόσος ή η χρόνια νεφρική νόσος, μπορεί να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο και την πιθανότητα επιπλοκών. ² ⁴

Τι μπορείτε να κάνετε για τον έρπητα ζωστήρα;

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να μείνετε ενημερωμένοι και να συζητήσετε με το γιατρό σας σχετικά με τον έρπητα ζωστήρα και τον προσωπικό σας κίνδυνο.

Στην Κύπρο, ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συστήνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και καλύπτεται από το ΓΕΣΥ για ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και για ενήλικες ηλικίας 18+ που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.¹⁰

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας;

Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια επώδυνη ασθένεια που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς - του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμοβλογιά.² ¹¹

Μετά την ανεμοβλογιά, ο ιός παραμένει κοιμισμένος στο νευρικό σύστημα και μπορεί να επανενεργοποιηθεί αργότερα στη ζωή του, συχνά όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί. ² ⁴

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα στη μία πλευρά του σώματος, συνήθως στο στήθος, την κοιλιά ή το πρόσωπο. Συχνά ακολουθεί εξάνθημα με φουσκάλες.² Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος, μερικές φορές περιγράφεται ως κάψιμο ή μαχαίρι,² και ακόμη και η ελαφριά επαφή με τα ρούχα μπορεί να είναι άβολη. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκέφαλο, πυρετό και ευαισθησία στο φως. ²

Πιθανές επιπλοκές του έρπητα ζωστήρα

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως, περίπου 1 στα 5 άτομα άνω των 50 ετών μπορεί να εμφανίσει επίμονο νευρικό πόνο - γνωστό ως μεθερπητική νευραλγία (PHN) - ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί για μήνες ή και χρόνια.⁴

Ο έρπης ζωστήρας μπορεί επίσης να επηρεάσει τα μάτια, με απώλεια όρασης να εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις και μπορεί επίσης να συνδέεται με επικίνδυνες επιπλοκές όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.² ¹² ¹³

Αυτές οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να υποτιμάται ο έρπης ζωστήρας.

Μάθετε περισσότερα

Η GSK διεξάγει εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις ασθένειες στην Κύπρο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον έρπητα ζωστήρα και τον αντίκτυπό του στην καθημερινή ζωή.

Μην υποτιμάτε τον έρπητα ζωστήρα και μην υποθέτετε ότι δεν θα σας επηρεάσει. Μιλήστε με το γιατρό σας και επισκεφθείτε https://erpitaszostiras.cy για να μάθετε περισσότερα.

*Δεν αυξάνουν όλες οι χρόνιες παθήσεις τον κίνδυνο έρπητα ζωστήρα και τα παραδείγματα που αναφέρονται εδώ δεν είναι μια εξαντλητική λίστα.³

Τεχνική σημείωση

Για λογαριασμό της GSK, η Ipsos διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα μεταξύ 100 συμμετεχόντων στην Κύπρο που επέλεξαν να λάβουν μέρος στην έρευνα (ηλικίας 18-59 ετών με συννοσηρότητες και 60-79 ετών) μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025. Όλοι οι συμμετέχοντες που δεν ανέφεραν την ηλικία τους αποκλείστηκαν από την έρευνα. Οι συμμετέχοντες συμπεριλήφθηκαν μόνο εάν είχαν ακούσει για έρπητα ζωστήρα και ήταν ανοιχτοί σε εμβολιασμούς που βοηθούν μολυσματικές ασθένειες. Όλοι οι συμμετέχοντες δεν εργάζονται ούτε έχουν στενό μέλος της οικογένειας που εργάζεται είτε στην έρευνα αγοράς είτε στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Συνολικό δείγμα (n=100). Προσλήφθηκαν 133 άτομα για να συμμετάσχουν, με 100 να δηλώνουν ότι έχουν ακούσει για έρπητα ζωστήρα που ολοκληρώνουν την έρευνα.

Έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει υψηλή γενική ευαισθητοποίηση για τον έρπητα ζωστήρα: το 81% (n=133) λέει ότι έχει ακούσει για τον έρπητα ζωστήρα.1 Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην συνειδητοποιούν ότι θα μπορούσαν να διατρέχουν προσωπικό κίνδυνο: το 21% (n=21) συμφωνούν ότι κινδυνεύουν να εμφανίσουν έρπητα ζωστήρα τον επόμενο χρόνο.¹

Πληροφορίες ευαισθητοποίησης για τη νόσο που παρέχονται και πληρώνονται από την GSK και προορίζονται μόνο για το κοινό στην Κύπρο. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές. Δεν θα αναπτύξουν έρπητα ζωστήρα όλοι όσοι κινδυνεύουν. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των ασθενών.

