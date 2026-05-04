Είναι αριστερό κόμμα το «Σήκου Πάνω»; Πώς απαντά ο ιδρυτής του Χριστόφορος Τορναρίτης (βίντεο)

Εγχείρημα αφύπνισης το «Σήκου Πάνω», δηλώνει ο Χριστόφορος Τορναρίτης, ο οποίος απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους ίδρυσε το νέο κόμμα, εξηγώντας παράλληλα γιατί αποφάσισε να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στη Λευκωσία.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο κ. Τορναρίτης περιγράφει τη δική του πορεία μέσα από εξαρτήσεις και άλλες δοκιμασίες, που του στερούσαν την ποιοτική ζωή, τονίζοντας πως έχει καταφέρει μέσα από προσπάθεια να εξέλθει πιο αληθινός και δυνατός.

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης δηλώνει έτοιμος να διαβουλευθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την υπουργό Παιδείας, για να τους πείσει να αλλάξουν τον τρόπο διαπαιδαγώγησης στα σχολεία και να συμπεριλάβουν στην εκπαίδευση μαθήματα συναισθηματικής και πνευματικής παιδείας.

Τονίζει επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Κύπρου, ώστε να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, στοιχείο που θα συμβάλει στην πάταξη της διαφθοράς, όπως υποστηρίζει. Στο Κυπριακό, εκφράζει την πεποίθηση ότι η ε/κ πλευρά πρέπει να τα πηγαίνει καλά με τους δυνατούς, κάτι που θα αποτρέψει την επεκτατική όρεξη της Τουρκίας. Από την άλλη, σημειώνει, ο λαός δεν είναι έτοιμος να συναινέσει στη συνύπαρξη με τους Τουρκοκύπριους διότι δεν έμαθε να συγχωρεί. Το όραμα του Χριστόφορου Τορναρίτη φθάνει μέχρι και το Προεδρικό και θέση την οποία θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει για να συμβάλει στο να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών.