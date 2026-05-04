Με βίντεο περνά στην αντεπίθεση ο Κυριάκος Σάββα - Μιλά για βρώμικο πόλεμο, ψεύτικα προφίλ και τα βάζει με Χρίστο Χρίστου και Μάριο Πελεκάνο

Σε ευθεία σύγκρουση με την ηγεσία του ΕΛΑΜ περνά ο μέχρι πρότινoς υποψήφιος στη Πάφο, Κυριάκος Φώτη - Σάββα, απαντώντας με βίντεο στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά την απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο. Σε έντονο ύφος, ο κ. Σάββα, καταγγέλλει διαστρέβλωση των θέσεών του και αφήνει σαφείς αιχμές για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του ίδιου και της οικογένειάς του, ενώ ταυτόχρονα, απορρίπτει τα όσα του αποδίδουν ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου και ο εκπρόσωπος Τύπου Μάριος Πελεκάνος, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και στοχευμένες επιθέσεις. Υποστηρίζει ότι ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθοδηγούμενοι όπως ισχυρίζεται από το κόμμα, επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα του.

Απαντώντας στις αναφορές περί ιδεολογικής απόκλισης, ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε υποστήριξε πως η απομάκρυνσή του σχετίζεται με τις πεποιθήσεις του. Επιμένει ότι οι προσωπικές του θέσεις και ενέργειες δεν συγκρούονται με τη γραμμή του κόμματος. 

Απαντώντας στον Μάριο Πελεκάνο, στην αναφορά σε προσωπικές ατζέντες, τονίζει δε ότι ήταν 14 χρόνια στο Κίνημα: «Αν σε επέλεγε ο ΔΗΣΥ υποψήφιο το 2024, σήμερα θα υπερασπιζόσουν άλλες θέσεις. Θα ήσουν σωστός να έφευγες από τον ΔΗΣΥ όταν ψήφισε τον νόμο Ακκιντζί, το σύμφωνο συμβίωσης, την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή και άλλα αντιορθόδοξα νομοσχέδια και όχι όταν η προσωπική σου ατζέντα μυρίστηκε την εκλογή βουλευτή ή ευρωβουλευτή» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης στην Πάφο και τις κατηγορίες ότι κινήθηκε αυτόνομα στην υποθεση Τυχικού, υπενθυμίζει πως στελέχη και βουλευτές του ΕΛΑΜ συμμετείχαν ενεργά σε κινητοποιήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα διαμαρτυρία για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο το 2021. Για την ανάρτησή του σχετικά με γάμους ομοφυλόφιλων ζευγαριών, διευκρινίζει ότι δεν στράφηκε κατά των μητροπόλεων, αλλά σχολίασε συγκεκριμένες εξελίξεις που ακολούθησαν την αργία του Μητροπολίτη Τυχικού. 

Μάλιστα ο κ. Σάββα προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει με νέο βίντεο, στο οποίο αυτή τη φορά, όπως αναφέρει, θα δώσει τη δική του εκδοχή για το περιεχόμενο της τελευταίας του επικοινωνίας με τον Χρίστο Χρίστου και για ζητήματα που αφορούν τη δράση του κόμματος σε εκκλησιαστικά θέματα.

