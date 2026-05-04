Χαιρετίζει συστάσεις ΔΝΤ το Υπουργείο Οικονομικών, μήνυμα για εκποιήσεις

To Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ΔΝΤ για την κυπριακή οικονομία.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «συμφωνούμε με την άποψη ότι η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, η δημοσιονομική απόδοση έχει υπάρξει εξαιρετική, και κυρίως ότι παρά τις πρόσφατες διαταραχές, οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές».

Ως προς τις συστάσεις, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να είναι πιο αποδοτική ως προς τις δαπάνες, να αποφεύγει στρεβλώσεις και να επικεντρωθεί σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, ειδικά ενόψει και της πορείας αναφοράς που έχει αποφασισθεί σε σχέση με την αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών στο νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Για το πλαίσιο εκποιήσεων, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι όπως η οποιαδήποτε αναθεώρηση του πλαισίου εκποιήσεων πρέπει να προστατεύει τους πραγματικά ευάλωτους, χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες εκμετάλλευσης από στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος της οικονομίας, των συνεπών δανειοληπτών και των φορολογουμένων. «Η δημιουργία εξαιρέσεων ή καθολικών παγοποιήσεων, μπορεί να ανοίξει τέτοια «παράθυρα» και να υπονομεύσει συνολικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ανάκτησης οφειλών», τονίζει

Για τα ενεργειακά και θέματα περιβάλλοντος / κλίματος, προσθέτει, οι προκλήσεις που έχουν συσσωρευτεί και που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα στον τομέα της ενέργειας, λόγω και εξωγενών παραγόντων, είναι προφανείς σε όλους.

«Η κυβέρνηση εφαρμόζει συγκεκριμένη ενεργειακή στρατηγική για αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, έχει δρομολογήσει έργα και έχει αναλάβει στοχευμένες δράσεις που θα διασφαλίσουν την επάρκεια, την ασφάλεια προμήθειας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού. Σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα η Εθνική Στρατηγική η οποία καλύπτει την περίοδο 2025-2050 επιδιώκει την αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας, των παρατεταμένων ξηρασιών και της διάβρωσης των ακτών, με στοχευμένα μέτρα στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του νερού, των υποδομών, και της υγείας», καταλήγει.