Λάβρος ο Ανδρέας Βύρας με Βαφεάδη: «Πρόχειρα μπαλώματα στη Μαρίνα Λάρνακας, χωρίς σχέδιο και σαφείς δεσμεύσεις»

Την αμφισβήτηση του στις αναφορές για ανακαινίσεις στις υφιστάμενες υποδομές της μαρίνας Λάρνακας διατύπωσε ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, «εκτός από κάποιες μικρές πρόχειρες επιδιορθώσεις δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία προσφορών για επιδιόρθωση και ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών της Μαρίνας», θέτοντας υπό αμφισβήτηση σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρότι δεν επιδιώκει τη δημόσια αντιπαράθεση, «σε σχέση με το θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις ότι τα έργα για τον ελλιμενισμό είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν «ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια και όλες οι απαραίτητες μελέτες», εγείροντας ζητήματα για μελέτες κυματισμού, καθώς και για βασικές υποδομές όπως ρεύμα, νερό και διαδίκτυο. «Αν όχι, για ποια έργα καλούμαστε να συναινέσουμε;» επισημαίνει, θέτοντας επίσης το ερώτημα αν οι μελέτες θα καλύπτουν μόνο τον ελλιμενισμό ή το σύνολο της ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος αναφέρεται και σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου με τον Υπουργό, παρουσία του Προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, κατά την οποία, όπως σημειώνει, έγινε λόγος για παρουσίαση διορθωμένης μελέτης μέχρι αρχές Μαΐου και αναλυτικού master plan μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι «στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού, αυτά τα χρονοδιαγράμματα απουσιάζουν».

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η πρώτη μελέτη του Υπερταμείου «δεν περιλάμβανε καθόλου χερσαίες αναπτύξεις», θέτοντας ερωτήματα για το ποιος έδωσε τη σχετική κατεύθυνση και τι έχει αλλάξει στη συνέχεια. Τονίζει ότι η θέση της πόλης παραμένει υπέρ ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με αξιοποίηση του χερσαίου χώρου.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει διαφωνία με τη σταδιακή υλοποίηση του έργου, αλλά με την απουσία σαφούς δέσμευσης για αστικές αναπτύξεις, υπογραμμίζοντας πως «η μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον είναι επικίνδυνη και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή».

Τέλος, θέτει ζήτημα ενδεχόμενης διαφοροποίησης των εισηγήσεων του Υπερταμείου από προηγούμενες μελέτες ή τη θέση της πόλης, διερωτώμενος αν αυτά θα αγνοηθούν, και καταλήγει ότι «ζητούμε διαφάνεια, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σαφείς δεσμεύσεις», επισημαίνοντας ότι το έργο «καθορίζει το μέλλον της πόλης και δεν μπορεί να προχωρήσει με αβεβαιότητα».