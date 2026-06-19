Συντριπτική στήριξη στην έκθεση Χατζηπαντέλα: Με 82% εγκρίθηκε η πρόταση του κατά της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ

Νέα σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία για τον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) καθώς η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με ισχυρή πλειοψηφία 82% την έκθεσή του, της οποίας ήταν εισηγητής, για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού δικτύου Eurofisc, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η υπερψήφιση της έκθεσης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τον Κύπριο Ευρωβουλευτή όσο και προς την ανάγκη δημιουργίας πιο αποτελεσματικών ευρωπαϊκών εργαλείων για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης.

Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε ότι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ είναι ζωτικής σημασίας, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που προκαλεί τεράστιες απώλειες δημοσίων εσόδων, στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και επιβαρύνει τους έντιμους φορολογούμενους.

«Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υγεία, την παιδεία, τη στέγαση και την καινοτομία. Η αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις συνεργασία μεταξύ του Eurofisc, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF είναι επιβεβλημένη».

Παράλληλα, η πρωτοβουλία προβλέπει την ενίσχυση της πρόσβασης στις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ, με πλήρη σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.