Καλοκαίρι-καμίνι προβλέπουν τα ευρωπαϊκά κέντρα για την Κύπρο - Όμως στο βάθος βροχές από τον Σεπτέμβριο

Τα δεδομένα μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών πρόγνωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης (ECΜWF) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS), συνηγορούν στο ότι και φέτος, το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι θερμοκρασίες στη Νότια Ευρώπη, και ειδικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου βρίσκεται η Κύπρος, θα είναι πάνω από τον μέσο όρο, επομένως θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών.

ECΜWF

Οι θερμοκρασίες θα είναι πιο πάνω από τις κανονικές και αυτό είναι ένδειξη ότι ενδέχεται να έχουμε και επεισόδια καύσωνα, δήλωσε στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, δρ Φίλιππος Τύμβιος, επικαλούμενος τα δεδομένα πληροφόρησης που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης αποκλειστικά στο Τμήμα, ως επίσημο φορέα Μετεωρολογίας στην Κύπρο. Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι προβλέψεις αυτές δεν συνιστούν ακραίο σενάριο για την Κύπρο, της οποίας οι κάτοικοι, σημείωσε, είναι κάθε χρόνο συνηθισμένοι σε θερμοκρασίες πιο ψηλά από τις κανονικές. Εξάλλου διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα συγκεκριμένα μοντέλα, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για παρατεταμένους καύσωνες ή όχι. Ωστόσο δίνουν ένδειξη ότι ενδέχεται να έχουμε και επεισόδια καύσωνα μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το 2025 ήταν για την Κύπρο η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 χρόνων όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις. Το 2026 είναι κοντά στον μέσο όρο της ίδιας περιόδου.

EFFIS

Τον αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές κατά τους μήνες του καλοκαιριού, τόνισε εξάλλου και ο προϊστάμενος Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΕCHO), Ζαχαρίας Γιακουμής, σε ενημέρωση δημοσιογράφων της Κύπρου στις αρχές Ιουνίου. Συγκεκριμένα παρουσίασε την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) για τις προσεχείς κλιματολογικές συνθήκες στην Ευρώπη, για το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026. «Όσον αφορά την περιοχή της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή τις μεσογειακές χώρες, οι θερμοκρασίες θα είναι περισσότερο από τον μέσο όρο, επομένως θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών, όπως δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο», είπε.

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Βροχές από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο

Το θετικό σημείο, που έρχεται να δώσει η πληροφόρηση του ECΜWF αλλά και άλλων φορέων προς το Τμήμα Μετεωρολογίας, είναι οι αισιόδοξες προβλέψεις βροχόπτωσης από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, ανέφερε ο δρ Τύμβιος. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι για την ώρα αυτές οι προβλέψεις εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο, διότι εκτείνονται μέχρι τέσσερις μήνες. «Εκτιμάται ότι τον Σεπτέμβριο ο όγκος των βροχοπτώσεων στη Νότια Ευρώπη θα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι πάρα πολύ δυναμικές, αλλάζουν συνεχώς», είχε πει στη διάσκεψη Τύπου ο κ. Γιακουμής.

Ανασταλτικά για πυρκαγιές

Αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τις κανονικές αναμένονται, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των ευρωπαϊκών οργανισμών, και τους μήνες του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον δρα Τύμβιο, χωρίς να αυτό να επιφέρει, τόνισε, σημαντική προσφορά στο υδατικό ισοζύγιο. Εδώ εξήγησε ότι μέση ποσότητα βροχόπτωσης του καλοκαιριού στην Κύπρο, συνολικά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι ως προς το ύψος γύρω στα 8 χιλιοστά (το ύψος στο οποίο θα έφθανε το νερό της βροχής πάνω σε μία οριζόντια επιφάνεια αν δεν υπήρχε απορρόφηση, εξάτμιση ή απορροή του νερού), ενώ μόνο τον περασμένο Μάιο το νησί δέχτηκε 28 χιλιοστά. Όμως τόνισε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις, αν και τοπικές, μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την πρόκληση μίας πυρκαγιάς. Οι τοπικές βροχές που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλές για τα δάση, σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας, γιατί εκδηλώθηκαν πάνω από αυτά, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικό παράγοντα για τις πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά, σημείωσε, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι καθημερινός πλέον και πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Το 2025 η χειρότερη χρονιά

Αναφερόμενος στο ιστορικό των πυρκαγιών της Κύπρου (20 τελευταία έτη), ο κ. Γιακουμής ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, κάνοντας λόγο για 14 χιλιάδες εκτάρια καμένης γης, όπως διαφαίνεται και σε σχετικό γράφημα, όπου το ποσοστό καμένων εκτάσεων είναι πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Όσον αφορά το 2026 (στοιχεία μέχρι τις 30 Απριλίου), η κατάσταση φαίνεται να είναι κοντά στον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, πρόσθεσε.