Μια συλλεκτική έκδοση για τους Beatles αυτή την Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Η 6η Ιουλίου θεωρείται από πολλούς η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία των Beatles, γιατί στις 6 Ιουλίου 1957 γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ο John Lennon και ο Paul McCartney. Αυτή η συνάντηση είναι ουσιαστικά η στιγμή από την οποία γεννήθηκε η δημιουργική συνεργασία που οδήγησε στους Beatles. Και σχεδόν 70 χρόνια μετά, ο «Πολίτης» παρουσιάζει την ιστορία του μεγαλύτερου συγκροτήματος όλων των εποχών.

Μην χάσετε την Κυριακή 05/07

THE ULTIMATE BEATLES COLLECTION

Σε αυτή την έκδοση η πορεία, ο μύθος, η δισκογραφία, οι ταινίες, η αρχή και το τέλος των Beatles αποτυπώνονται με έναν τρόπο μοναδικό και πλήρη. Όπως τους αξίζει.

Πριν από τους Beatles, η νεόκοπη τότε ποπ κουλτούρα ήταν σαν ένα νεανικό κόμικ χωρίς διαστάσεις. Πολύχρωμο μεν, δισδιάστατο δε. Η εμφάνιση αυτών των τεσσάρων νεαρών από το Λίβερπουλ άλλαξε άρδην τα δεδομένα και η μουσική τους δράση -σύντομη αλλά καθοριστική- έφερε την πολυπόθητη τρίτη διάσταση σε μια μουσική που ως τότε αντιμετωπιζόταν σαν να μην έχει καμία υπόληψη.

Οι Beatles έφεραν στην ποπ μουσική, αλλά και στην ποπ κουλτούρα εν γένει, μία επιπλέον διάσταση χωρίς να της στερήσουν την πολυχρωμία της, της χάρισαν ουσία χωρίς να της στερήσουν την ελαφράδα, την έκαναν «πιο δημοφιλή και από τον Χριστό», της έδωσαν την ενέργεια που χρειαζόταν ώστε από ήχος να μετατραπεί σε αλυσιδωτή αντίδραση με φαινόμενα όπως η Beatlemania. Ήταν οι πρώτοι «σαμάνοι» της ποπ κουλτούρας που τελετουργώντας στον νεόκτιστο ναό της, μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκσταση και σε σωματικές αντιδράσεις υστερίας χιλιάδες, εκατομμύρια νέους ανθρώπους. Οι Beatles δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο και επιδραστικό συγκρότημα. Είναι ένα ορόσημο. Η ποπ μουσική χωρίς αμφιβολία χωρίζεται στην εποχή πριν από αυτούς και μετά από αυτούς. Το μουσικό/κοινωνικό/αισθητικό κύμα που προκάλεσαν δεν άφησε τίποτα ανεπηρέαστο και η αλήθεια είναι πως αυτό συνεχίζεται ώς τις μέρες μας.