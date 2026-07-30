Πώς γεννήθηκε ο θρύλος του Ταρζάν; Η αυθεντική ιστορία την Κυριακή στον ΠΟΛΙΤΗ

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Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 02/08

Ο ΤΑΡΖΑΝ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Πριν ο Ταρζάν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, γεννήθηκε στις σελίδες ενός βιβλίου. Το «Ο Ταρζάν των Πιθήκων» του Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ πρωτοδημοσιεύτηκε το 1912 στο περιοδικό The All-Story και, δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές περιπέτειας στην παγκόσμια λογοτεχνία.

Η ιστορία ακολουθεί τον Τζον Κλέιτον, γιο του λόρδου και της λαίδης Γκρέιστοουκ, ο οποίος μένει ορφανός στις ακτές της Αφρικής και μεγαλώνει από τη θηλυκή πίθηκο Κάλα. Με το όνομα Ταρζάν, εξελίσσεται στον κυρίαρχο της ζούγκλας, μέχρι που η άφιξη ανθρώπων από τον πολιτισμένο κόσμο τον φέρνει αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του: σε ποιον κόσμο ανήκει πραγματικά;

Με κεντρικά θέματα την ταυτότητα, τη σύγκρουση ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό, την επιβίωση και την αγάπη, το έργο του Μπάροουζ ενέπνευσε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές, με πιο γνωστή την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1999. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την πρώτη του εμφάνιση, ο «Ταρζάν των Πιθήκων» παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα περιπέτειας όλων των εποχών.

Έχουν περάσει περισσότερα από εκατό χρόνια από τότε που γράφτηκε, όμως η ιστορία και οι περιπέτειες του Ταρζάν των Πιθήκων εξακολουθούν να μαγεύουν μικρούς και μεγάλους. Ο θρυλικός ήρωας της σειράς βιβλίων του Αμερικανού συγγραφέα Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ θα είναι για πάντα ο βασιλιάς της ζούγκλας και της καρδιάς μας: το απόλυτο σύμβολο σωματικής ρώμης, ψυχικής δύναμης και ευφυΐας, που συγκινεί, συναρπάζει και εμπνέει παλιούς και νέους αναγνώστες.