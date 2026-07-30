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Κλιμακώνεται η κόντρα ΔΗΣΥ - κυβέρνησης για τις ταυτότητες: «Μονομερής η απόφαση» – Έτοιμη η πρόταση νόμου για δικαίωμα επιλογής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το κόμμα ζητεί ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης και μιλά για δικαίωμα ελεύθερης επιλογής

Επιμένει στην άποψη για το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει αν θα αναφέρεται το όνομα του πατέρα και της μητέρας του στην ταυτότητα ο Δημοκρατικό Συναγερμός και κάνει λόγο για «μονομερή και λανθασμένη» απόφαση της Κυβέρνησης να αποσύρει τα πεδία.

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Ο ΔΗΣΥ καλεί εκ νέου την κυβέρνηση να «αμέσως τη μονομερή και λανθασμένη απόφασή της για την αφαίρεση των στοιχείων πατρός και μητρός από τις ταυτότητες».

Σημειώνει παράλληλα ότι η θέση του ήταν και είναι κρυστάλλινη: «ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Όποιος επιθυμεί να μην αναγράφονται τα στοιχεία πατρός και μητρός, να μπορεί να το επιλέγει».

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει ότι ετοίμασε και θα καταθέσει πρόταση νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα επιλογής του πολίτη.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής κόντρας που ξέσπασε μεταξύ Πινδάρου και Κυβέρνησης, αφού σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΣ ανέφερε ότι ανάμεσα στα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ της απόφασης κατά τις διαβουλεύσεις  του 2020 και του 2023 βρισκόταν και  ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Το κόμμα απάντησε σε αυτήν την τοποθέτηση μέσω ανακοίνωσης, στην οποία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταθέσει σε άλλους την ευθύνη για τη μονομερή απόφασή της να αφαιρέσει από τις ταυτότητες τα στοιχεία πατρός και μητρός» και προσθέτει ότι παράλληλα, «παραπληροφορεί ως προς τη θέση του» κόμματος.

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