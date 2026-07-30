Ο Γκουτέρες κράτησε ζωντανό το Κυπριακό: Η Μαρίνα Οικονομίδου αποτιμά την επίσκεψή του στην Κύπρο [ηχητικό]

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο έδειξε ότι ο διεθνής παράγοντας δεν επιθυμεί να παραμείνει παγωμένο το Κυπριακό, ανέφερε η πολιτική αναλύτρια και δημοσιογράφος, Μαρίνα Οικονομίδου, μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση» και στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6.

Όπως εξήγησε η κα Οικονομίδου, ο Αντόνιο Γκουτέρες επιχείρησε με την παρουσία και τις δηλώσεις του να υπογραμμίσει το προσωπικό του ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του, από το Κραν Μοντανά και το Βερολίνο μέχρι τις συναντήσεις στη Γενεύη. Το μήνυμά του, σύμφωνα με τη Μαρίνα Οικονομίδου, ήταν ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν διαθέσιμα να βοηθήσουν, όμως απαιτείται αντίστοιχη πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες. Η ανακοίνωση νέας διευρυμένης συνάντησης χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με όρους και προϋποθέσεις καταδεικνύει ότι δεν έχει γίνει η αναγκαία πρόοδος.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποτυχία επίτευξης συμφωνίας ακόμη και σε απλά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως σημείωσε, δεν προχώρησε το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, ούτε άλλες προτάσεις, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο. Εάν οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε πρακτικά ζητήματα, είπε, προκύπτει εύλογα το ερώτημα πώς θα μπορέσουν να συζητήσουν την ουσία του Κυπριακού. Η κα Οικονομίδου άσκησε επίσης κριτική στα κόμματα, αναφέροντας ότι την ώρα που αναμενόταν μια θετική εξέλιξη από τον Γενικό Γραμματέα, η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρωνόταν στην αναγραφή των ονομάτων των γονέων στις νέες ταυτότητες. Αυτό, όπως είπε, καταδεικνύει τις λανθασμένες προτεραιότητες αλλά και την αμηχανία γύρω από το εθνικό ζήτημα. Τόνισε παράλληλα ότι δεν αρκεί η διατήρηση μιας τεχνητής κινητικότητας. Χρειάζεται ουσιαστική προετοιμασία από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ενεργή διαπραγματευτική ομάδα, ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας και σαφής καθορισμός των στόχων.

Καταλήγοντας, η κα Οικονομίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι η διευρυμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της θητείας Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας όμως ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να συγκληθεί, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι να μην καταλήξει σε ακόμη ένα ναυάγιο και να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ακούστε την παρέμβαση της Μαρίνας Οικονομίδου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 30-07-2026