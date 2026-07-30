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| Οικονομία

Τριπλασιάστηκαν τα κέρδη της βρετανικής Shell εν μέσω ανόδου τιμών πετρελαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα καθαρά της κέρδη έφθασαν τα 0,8 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο

Η βρετανική ενεργειακή εταιρεία Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά της κέρδη τριπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 10,8 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Τα καθαρά κέρδη έπειτα από φόρους για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου ανήλθαν σε 10,8 δισ. δολάρια, έναντι 3,6 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Shell.

«Η επιχειρησιακή απόδοση της Shell μάς επέτρεψε να επιτύχουμε ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια ενός ακόμη τριμήνου έντονων αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ουάελ Σαουάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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