National Bank of Greece (Cyprus) Ltd / Περισσότερη ευκολία στις αναλήψεις σας σε Κύπρο και Ελλάδα

Με τη χρεωστική Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, μπορείτε να κάνετε έως 5 δωρεάν αναλήψεις τον μήνα από οποιοδήποτε ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα.

Η ευκολία στις τραπεζικές συναλλαγές δεν αφορά μόνο τις μεγάλες αποφάσεις. Αφορά και τις μικρές καθημερινές κινήσεις που θέλουμε να γίνονται γρήγορα, απλά και χωρίς περιττές διαδρομές. Μία από αυτές είναι η ανάληψη μετρητών.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στους κατόχους χρεωστικών καρτών Mastercard Retail και Mastercard Business έως 5 δωρεάν αναλήψεις τον μήνα, ανά κάρτα, από οποιοδήποτε ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα. Έτσι, το πλησιέστερο ΑΤΜ μπορεί να γίνει και η πιο πρακτική επιλογή.

Το ΑΤΜ που σας εξυπηρετεί καλύτερα

Όταν χρειάζεστε μετρητά, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε άμεσα. Με τη συγκεκριμένη δυνατότητα, δεν χρειάζεται να αναζητάτε συγκεκριμένο τραπεζικό δίκτυο για τις αναλήψεις σας σε Κύπρο και Ελλάδα.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ΑΤΜ σας εξυπηρετεί, πραγματοποιώντας έως 5 δωρεάν αναλήψεις τον μήνα ανά κάρτα. Είναι μια απλή διευκόλυνση που εξοικονομεί χρόνο και κάνει την καθημερινή τραπεζική εμπειρία πιο άμεση.

Για προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες

Η παροχή ισχύει τόσο για χρεωστικές κάρτες Mastercard Retail όσο και για χρεωστικές κάρτες Mastercard Business της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτει ανάγκες ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές συναλλαγές.

Για έναν επαγγελματία που μετακινείται συχνά, για μια επιχείρηση με καθημερινές ανάγκες, για έναν φοιτητή ή για μια οικογένεια που ταξιδεύει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η πρόσβαση σε μετρητά γίνεται πιο απλή και πιο πρακτική.

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Σημείωση: Η παροχή αφορά έως 5 δωρεάν αναλήψεις μετρητών ανά κάρτα σε μηνιαία βάση, με χρεωστικές κάρτες Mastercard Retail και Business της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, από οποιοδήποτε ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα. Τυχόν χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, χρεώσεις από διαχειριστές ΑΤΜ και άλλες χρεώσεις βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Τράπεζας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει την πιο πάνω χρέωση κατόπιν εύλογης ενημέρωσής σας.